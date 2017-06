Cristian Boureanu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Fostul deputat Cristian Boureanu, implicat intr-un incident cu un echipaj de la Politia Rutiera, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sambata dimineata, sub acuzatia de ultraj, dupa mai multe ore de audieri, transmite News.ro.





Cristian Boureanu a fost audiat timp de peste opt ore, in prezenta unui procuror, la sediul Brigazii Rutiere din Capitala, iar la ora 00.30 pe numele acestuia a fost emisa initial o ordonanta de retinere pentru ultraj.





Conform unui comunicat de presa emis de Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti la momentul retinerii fostului parlamentar, procurorii au dispus inceperea actiunii penale impotriva lui Cristian Boureanu pentru infractiunea de ultraj..





Procurorii mentionau in referatul cu propunerea de arestare a lui Boureanu ca vineri, in jurul orei 01:30, masina in care fostul deputat se afla ca pasager, pe locul din dreapta-fata, a fost oprita in trafic de un echipaj de politie rutiera pe bulevardul Aviatorilor, in zona restaurantului Pescarus.





Potrivit procurorilor, Cristian Boureanu "s-a manifestat violent la momentul solicitarii documentelor de identitate de catre un agent de politie din cadrul DGPMB ¬ Brigada Rutiera, in sensul ca l-a amenintat, i-a prins degetele mainii drepte prin inchiderea portierei autoturismului, i-a rupt camasa uniformei de serviciu si l-a lovit cu genunchiul in zona inghinala, provocandu-i leziuni traumatice care pot necesita un numar de 7-8 zile de ingrijiri medicale".





Cristian Boureanu a fost dus la audieri vineri, in jurul orei 16.00, dupa ce a fost externat de la Spitalul "Floreasca" din Capitala, unde a fost dus in noaptea de joi spre vineri, avand un traumatism cranio-cerebral si o fractura de sinus maxilar, afirmau surse medicale.





De asemenea, la Spitalul "Floreasca" a ajuns si un politist implicat in incident, care insa nu a necesitat internarea.