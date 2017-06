Culise si detalii de atmosfera de la intilnirea Trump - Iohannis la Casa Alba

​Corespondenta din Washington

Componenta celor doua delegatii: Romania - consilierii prezidentiali Bogdan Aurescu si Andrei Muraru, ambasadorul George Maior si seful SRI, Eduard Hellvig; SUA - secretarul de Stat Rex Tillerson, secretarul pentru Comert Willbur Ross si consilierul pentru securitate nationala, generalul H.R. McMaster

Imaginea cea mai pregnanta ramasa dupa conferinta e cea a lui Trump in fata intrebarilor repetate ale ziaristilor americani despre James Comey, fostul sef FBI: Trump a facut si-a proptit un picior mai in spate, s-a aplecat pe pupitru si si-a incordat bratele in postura de mascul alfa. M-a izbit asemanarea cu un animal de prada care tocmai si-a identificat victima.Doar ca "victimele" erau si ele pe pozitii similare: zeci, fara exagerare, de ziaristi americani, masati in partea dreapta a peluzei din Rose Garden, care l-au mitraliat cit au putut cu intrebari uneori repetate despre audierea lui Comey in Senat, despre implicarea Rusiei in campania electorala, despre o posibila audiere sub juramant.La un metru de razboinicul Trump, Iohannis era zen. Si-a inceput discursul cu o gluma, multumindu-i lui Trump pentru vremea superba din Washington. Pentru ei era superba, ca statusera la discutii in Casa Alba dotata cu aer conditionat, dar ziaristii care asteptasera citeva ore in soare erau deja fierti :)Daca Trump si-a citit discursul de pe foile pregatite, Iohannis a vorbit liber intr-o engleza fluenta, extrem de relaxat. Remarcabila curtoazia presedintelui roman, care i s-a adresat in repetate rinduri lui Trump in discursul sau, tinindu-l practic in scena pe presedintele american. Si la sesiunea de intrebari si raspunsuri, Iohannis s-a raportat permanent la Trump si discutia lor din tete-a-tete.Un alt moment de destindere a fost provocat de Trump: in fata strigatelor ziaristilor americani care voiau raspunsuri despre Comey, presedintele SUA l-a intrebat pe Iohannis daca si in Romania are ziaristi atit de duri. Ii vazusem pe ziaristii americani si la primirea lui Iohannis de catre Trump in Biroul Oval: desi era un moment protocolar si nu conferinta de presa, l-au asaltat imediat cu intrebari despre Comey, alegerile din Marea Britanie si criza diplomatica dintre tarile arabe si Qatar.Acum, citeva cuvinte despre mesajele celor doi presedinti.- A dat un mesaj extrem de puternic in sprijinul luptei anticoruptie atit in discursul sau initial, cit si in raspunsul la intrebarea reporterului HotNews.ro: "Sustine foarte puternic Romania si evident sustinem lupta anticoruptie. Il sustinem si il vom sustine intotdeauna pe presedintele vostru. Credem ca a facut o treaba extraordinara, foarte solida, muncind din greu, stim tot ce se intimpla si va cistiga aceasta lupta, va cistiga batalia, are toata sustinerea noastra".- A dat, pentru prima oara de cind e presedinte, asigurari ca SUA sunt atasate Articolului 5 din Tratatul NATO, cel care prevede ca daca o tara aliata e tinta unei agresiuni, toate celelalte tari membre vor lupta alaturi de ea: "Angajez SUA in privinta Articolului 5 si cu siguranta sintem aici ca sa protejam, si acesta e unul dintre motivele pentru care vreau sa avem o forta foarte puternica prin plata sumelor necesare (pentru aparare - n.red.). Dar da, as angaja absolut SUA fata de Articolul 5 (in cazul unei agresiuni militare - n.red.)".- A laudat Romania pentru cresterea bugetului pentru aparare, pentru angajamentul in lupta impotriva terorismului si pentru gradul ridicat de pro-americanism- A fentat raspunsul la intrebarea daca considera Rusia o amenintare la adresa securitatii in flancul de est al NATO, dar a capitalizat masiv prin raspunsul legat de angajarea SUA in privinta Articolului 5- In discursul inaugural a vorbit citeva minute despre lupta impotriva terorismului, o tema care, in mod evident, nu a fost printre cele mai importante pe agenda discutiei cu Iohannis. Dar asta arata ca Trump vrea sa schimbe agenda discutiei interne dinspre tema Rusia spre o tema pe care are ce sa livreze- Si-a concentrat discursul pe parteneriatul strategic cu SUA si pe angajamentul Romaniei de a aloca 2% din PIB pentru aparare, angajament care ne face una dintre putinele tari aliate NATO care isi respecta angajamentul de la aderare. O tema foarte familiara pentru Trump, care si-a reluat si vineri apelul catre ceilalti aliati sa-si mareasca alocarile pentru aparare- A sugerat ca Romania si SUA vor incheia intelegeri privind achizitiile din bugetul pentru aparare- A adus in discutie Uniunea Europeana intr-un moment in care intre Trump si lideri europeni de frunte sint intr-o relatie mai degraba rece: Romania e membra UE si cred ca e in interesul dvs. sa aveti o UE puternica drept partener. E vital pentru noi toti. Relatia noastra, legatura transatlantica e vitala... NATO si UE nu trebuie sa fie in competitie una impotriva celeilalte, ci trebuie sa lucreze impreuna". Iohannis a riscat putin prin introducerea in discurs a unei teme cu potential de iritare, dar cred ca a procedat corect: apartenenta Romaniei la UE e definitorie pentru tara noastra.- A existat si o gafa legata de ridicarea vizelor pentru romani: desi Trump a spus ca nu au discutat, Iohannis a spus ca a mentionat-o- In legatura cu amenintarea Rusiei a spus ca solutia corecta e data de combinatia dintre descurajarea puternica a agresiunii si dialog. A refuzat si el sa foloseasca predicate dure la adresa Rusiei.---------------Dupa jumatate de zi prin filtrele de securitate si in interiorul Casei Albe, alergind cu camerele si microfoanele de la o intrare la alta, ziaristii romani au incheiat o saptamina extrem de densa in evenimente. La plecare, o ziarista din SUA a aplaudat intrebarea legata de angajamentul SUA fata de Articolul 5 din tratatul NATO. Raspunsul lui Trump se transformase intre timp in breaking news pe tot globul.