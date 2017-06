Iohannis: Probabil vom avansa in chestiunea vizelor acordate romanilor pentru a calatori in SUA

Seful statului a precizat ca a mentionat chestiunea vizelor pentru romani in discutia cu omologul sau american, Donald Trump, dar si in alte intalniri cu oficiali din SUA."Am mentionat acest aspect. L-am mentionat si in timpul altor intalniri, pentru ca este important pentru noi, este important pentru romanii care vor sa vina in Statele Unite. Tot mai multi oameni vin din Romania in Statele Unite, unii vin ca turisti, unii vin pentru afaceri, iar cei care vin pentru afaceri ar trebui incurajati. Problema vizelor ar putea fi important sa o discutam si probabil ca vom avansa in aceasta privinta", a spus Iohannis, la conferinta de presa comuna cu omologul sau american, Donald Trump, sustinuta la Washington, potrivit Agerpres.Si presedintele Donald Trump a afirmat ca "in mod cert" aceasta chestiune va fi discutata."Nu am discutat, dar in mod cert vom discuta", a declarat presedintele SUA.