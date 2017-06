Raport SIPA: Nereguli privind distrugerea informatiilor secrete; unele note aveau anexate exemplare ale ziarelor centrale sau locale

"Comisia a identificat nereguli cu privire la evidenta, pastrarea, procesarea, multiplicarea si distrugerea informatiilor secrete de stat in contradictie cu prevederile HG 585/2002 - Cap. 3 privind standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate si a protectiei juridice si fizice a acestora, dupa cum urmeaza:*Cu prilejul verificarilor s-a constatat ca aceleasi documente apar in dosare diferite, in foarte multe cazuri exemplarele 1 si 2 se repeta sau apar in dosare ori volume diferite, in copie xerox;*S-a constatat ca notele au anexate o serie de adrese, sentinte sau decizii, exemplare ale cotidienelor centrale sau locale, care sunt evidentiate cu marker-ul, o serie de documente nu prezinta titlu, iar numarul de inregistrare este inscris cu creionul;*Se remarca stersaturi cu pasta corectoare, renumerotarea notelor informative, copierea pe suport de hartie imprimata pe verso;*De asemenea, unele rapoarte prezinta mentiunea 's-a facut xerox", altele sunt xerocopii, precum si mentiunea 'nota e pe discheta nr.". Notele prezinta particularitatile ciornei, sunt corectate si subliniate;*Au fost evidentiate si erori materiale cu privire la opisarea unitatilor arhivistice;*Unitatile arhivistice de la nivelul Serviciului de Analiza, Sinteza si Secretariat sunt create prin opisare dezordonata, fara a se putea stabili nici cea mai mica legatura intre documentele dintr-o unitate arhivistica", se arata in Raportul privind activitatea Comisiei constituite prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 1348/C din 31 mai 2007.Comisia a fost de parere ca "acest fapt face practic imposibila stabilirea destinatiei pe care ar trebui sa o aiba documentele create, ceea ce ar presupune desigilarea unitatilor arhivistice, o noua inventariere si opisare".De altfel, arata Comisia, conditiile de depozitare a arhivei sunt improprii unei asemenea operatiuni, in incaperile in care aceasta se afla existand un extrem de mic spatiu liber, de aproximativ 5 metri patrati si respectiv 9 metri patrati.