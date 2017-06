Proces-verbal: Sume de bani gasite de comisia din 2008 in arhiva SIPA

Potrivit documentului, in data de 10 aprilie 2008, comisia constituita in baza Ordinului Ministrului Justitiei nr. 2418/C/2007, formata din judecatorul Marius Iosif, director general al ANP, lulia Scantei, consilier al ministrului Justitiei si secretar general adjunct, si Horia Georgescu, consilier al ministrului Justitiei, in prezenta procurorului Serban Alexandru, fost director general al ANP, a procedat la verificarea continutului unui fiset metalic aflat anterior in biroul directorului general al ANP, iar apoi pe culoarul Directiei de Prevenire si Combatere a Criminalitatii in mediul penitenciar.Comisia a gasit o caseta de valori incuiata si asigurata cu un cod de acces numeric, iar la deschiderea ei au fost gasite mai multe plicuri cu bani in valoare totala de 127.876 lei.Totodata, a fost gasit un plic in care se afla un proces-verbal din 19 ianuarie 2007 prin care reprezentantul Ministerului Justitiei, Ungur Florian, i-a predat procurorului Alexandru Serban, director general al ANP, suma de 127.875,58 RON, reprezentand fond disponibil de cheltuieli operative ale fostei DGPA, fond existent de la data desfiintarii acestei structuri, se mai arata in documentul citat."Dupa verificarea continutului casetei de valori, Comisia a procedat la urmatoarele: 1. Plicurile cu bani au fost inchise, stampilate cu stampila Directorului general al ANP, asigurate cu banda adeziva si au fost introduse, impreuna cu plicul prevazut la punctul II din prezentul proces verbal, intr-un singur plic A4, inchis, stampilat cu stampila Directorului general al ANP si asigurat cu banda adeziva. Acest plic a fost depozitat in caseta de valori existenta in fisetul metalic, iar fisetul metalic a fost depus in spatiul de depozitare a arhivei fostei DGPA-SIPA, in holul comun camerelor de depozitare. Caseta de valori a fost asigurata cu codul de acces 3824A, iar fisetul metalic a fost incuiat si sigilat cu sigiliul nr. 49 al Ministerului Justitiei", se mai precizeaza in procesul-verbal.