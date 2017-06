Arhiva SIPA: Comisia de inventariere va putea preda informatii organelor judiciare, la cererea justificata a acestora

Potrivit Hotararii, Comisia pentru arhiva SIPA va avea urmatoarele atributii: inventarierea arhivei; formularea de propuneri pentru clasificarea, declasificarea sau trecerea la alt nivel de clasificare sau secretizare a documentelor sau de distrugere a lor; predarea catre Administratia Nationala a Penitenciarelor a dosarelor angajatilor ANP; predarea catre Arhivele Nationale ale documentelor cu valoare istorica.Comisia are cinci membri: doi desemnati de catre Ministerul de Justitie, doi de catre Secretariatul General al Guvernului si unul de catre Administratia Nationala a Penitenciarelor. Pentru fiecare membru al comisiei, va fi numit si un supleant. Secretariatul Comisiei va fi asigurat de catre doua persoane: unul propus de Ministerul de Justitie, celalalt de SGG. Membrii plini, supleantii si secretarii vor trebuie sa detina certificat ORNISS. Institutiile de mai sus vor trebui sa faca propunerile in termen de cinci zile de la intrarea in vigoare a HG.Comisia este legal reunita daca sunt prezenti majoritatea membrilor sai, iar deciziile se iau prin vot majoritar. In cei trei ani de la constituire pe care membrii comisiei ii vor avea la dispozitie sa finalizeze inventariera arhivei, custodia documentelor va fi asigurata de catre ANP. Comisia va trebuie sa elaboreze rapoarte de activitate semestriale, a caror sinteza va fi publicata pe site-ul MJ. Raportul final va fi aprobat de catre Guvern, iar dupa aprobare, comisia va fi desfiintata, in termen de cel mult trei ani de la infiintare.Articolul 4 al actului normativ interzice expres predarea de informatii din arhiva persoanelor fizice sau juridice care nu au atributii in cercetarea arhivei. ¬Comisia va putea furniza informatii din documentele curprinse in arhiva fostei DGPA daca exista proceduri judiciare in derulare, la cererea motivata a organelor judiciare¬, prevede alineatul 2 al aceluiasi articol.La cinci luni de la inceperea efectiva a activitatii comisiei, persoanele interesate vor putea sa consulte documentele care ii vizeaza in mod direct, referitoare la viata lor privata. La finalizarea activitatii comisiei, dupa scurgerea celor trei ani prevazuti in HG, documentele privind viata privata vor fi distruse.Inscrisurile care sunt secrete de serviciu vor putea fi desecretizate pentru a fi consultate de persoanele la care se refera, dar si acestea vor fi distruse dupa trei ani, cu exceptia celor cu valoare istorica sau practica, acestea fiind transmise catre Arhivele Nationale. In cazul in care membrii comisiei au suspiciuni rezonabile privind savarsirea unor fapte de natura penala, ei pot sesiza organele de ancheta.HG adoptata pe 29 mai, prevede desecretizarea si cele doua rapoarte intocmite de catre comisiile care au lucrat in arhiva in 2008 si anexa unuia dintre ele: "Desecretizam rapoartele si anexa unuia dintre ele. Intrebarea - de ce la momentul la care am facut publica lista celor care au vizitat arhiva nu i-am cuprins pe toti si la un moment dat am spus ca numarul celor care au vizitat arhiva a fost mai mare de 22. Pentru ca buna parte din nume se afla in rapoartele inca secrete si nu aveam voie sa dam, neavand Hotarare de Guvern", spunea ministrul de Justitie, Tudorel Toader.