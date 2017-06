Rex Tillerson lauda Romania pentru "progresele semnificative inregistrate in lupta anti-coruptie si in sprijinul statului de drept": Un model in regiune

Discutia dintre Klaus Iohannis si Secretarul de Stat Rex W. Tillerson "o discutie aprofundata despre cele mai relevante dimensiuni ale Parteneriatului Strategic dintre Romania si SUA, cu accent pe posibilitatile de actiune comuna de natura sa aduca valoare adaugata, in special din punctul de vedere al securitatii regionale". In discutie, Klaus Iohannis a afirmat ca "una dintre prioritatile-cheie pentru politica externa a Romaniei ramane intarirea relatiei transatlantice, fiind un stat care este dedicat in egala masura proiectului european, cat si Parteneriatului Strategic cu SUA"."Cei doi interlocutori au cazut de acord ca este necesara intarirea ritmului de consultari pe teme specifice, in special cu privire la regiunea Marii Negre", se arata in acest comunicat, in care se precizeaza ca "o atentie speciala a fost acordata obiectivului intaririi cooperarii economice si tematicii securitatii energetice din regiunea Marii Negre, Romania fiind unul dintre cele mai putin dependente state din acest punct de vedere, cu potential de a deveni, pe baza resurselor din platoul continental al Marii Negre si prin proiecte de interconectare, furnizor regional"."Secretarul de stat Tillerson a multumit Romaniei pentru soliditatea angajamentului sau ca partener strategic al SUA, dar si ca Aliat NATO, recunoscand importanta vitala a regiunii Marii Negre pentru securitatea euro-atlantica.De asemenea, secretarul de stat Tillerson a exprimat aprecierea deosebita pentru progresele semnificative inregistrate de Romania in lupta anti-coruptie si in sprijinul statului de drept, putand fi considerat un model in regiune. Totodata, a exprimat angajamentul sau pentru extinderea Parteneriatului Strategic cu Romania", se mai arata in acest comunicat.