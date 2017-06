Romania, sub Bulgaria la cheltuielile cu Armata, ca procent de PIB, in 2015

Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, Romania a avut cheltuieli cu Armata in anul 2015 la nivelul a 1% din produsul intern brut, sub media Uniunii Europene, de 1,4%, si sub angajamentul in cadrul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), de 2% din PIB.Din acest punct de vedere, Romania a fost sub Bulgaria (1,4% di PIB pentru Armata) , dar peste celalalt vecin din UE si aliat in NATO, Ungaria (0,5% din PIB), in anul 2015. Inre timp, Romania s-a angajat sa aloce 2% din PIB pentru Armata, in anul 2017.In bani, clasamentul in regiune se schimba, pentru ca Romania are cel mai mare PIB ditre cele 3 tari UE si NATO: Romania a cheltuit cu Armata in jur de 1,5 miliarde euro, Bulgaria circa 0,6 miliarde euro, iar Ungaria in jur de 0,5 miliarde euro.Cea mai mare pondere a cheltuielilor militare dintre statele UE a avut, in anul 2015, Grecia (2,7% din PIB), urmata de Marea Britanie (2,1%), Estonia (1,9%) si Franta (1,8%).Cele mai mici procentaje dedicate apararii au avut Luxemburg, Irlanda (cate 0,4% din PIB), Ungaria (0,5% din PIB), Austria (0,6% din PIB).In termeni absoluti, se schimba situatia: pe primul loc a fost, de departe, Marea Britanie (55 de miliarde de euro), adica 27% din totalul cheltuielilor publice cu apararea in Uniunea Europeana.Regatul Unit a fost urmat de cealalta putere nucleara din UE, membra permanenta a Consiliului de Securitate al ONU, Franta (38 de miliarde de euro - 19% din totalul cheltuielilor cu apararea in UE), de Germania (30 de miliarde de euro - 15% din totalul UE) si de Italia (20 miliarde euro - 10% din totalul UE).Impreuna, primele 4 state UE ca volum de cheltuieli militare totalizeaza 72% din cheltuielile de acest fel de la nivelul intregii UE, conform datelor pe anul 2015 ale Eurostat.