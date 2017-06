Fostul deputat Vasile Horga, trimis in judecata pentru ucidere din culpa

Ce spun procurorii:"In seara de 15.07.2015, in jurul orei 22:00, in timp ce inculpatul Horga Vasile se deplasa cu autoturismul pe sensul de mers dinspre Bucuresti spre Targoviste, a surprins si a accidentat mortal victima N.G. care s-a angajat in traversarea DN 71, de la stanga la dreapta, fara sa se asigure si la distanta de trecerea de pietoni aflata in zona.Accidentul s-a produs in localitatea Ulmi, judetul Dambovita, iar din probatoriul administrat a rezultat ca inculpatul circula cu o viteza peste limita legala admisa in localitate."Dosarul a fost transmis Judecatoriei Targoviste.