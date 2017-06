Guvern: SGG va initia o procedura de selectie pe piata a unui imobil, in cazul in care nu va gasi o cladire detinuta de stat, care sa gazduiasca Agentia Europeana pentru Medicamente

"In cazul in care nu va fi identificat un astfel de imobil, SGG va initia o procedura transparenta si nediscriminatorie de selectie pe piata a imobilului care sa indeplineasca conditiile solicitate de institutiile Uniunii Europene. Procedura de selectie se stabileste prin ordin al secretarului general al Guvernului, care va fi publicat in Monitorul Oficial", se arata intr-un comunicat al Guvernului.Ulterior derularii procedurii si selectarii imobilului, Secretariatul General al Guvernului va lua masurile necesare in vederea includerii imobilului respectiv in dosarul de candidatura a Romaniei.Actul normativ aprobat prevede ca, in situatia castigarii de catre Romania a procesului de relocare, contractul de inchiriere se negociaza si se incheie intre institutia/agentia UE si proprietarul imobilului.Agentia Europeana pentru Medicamente va fi relocata, in contextul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana. Pana acum, mai multe tari si-au depus candidatura pentru a gazdui acest sediu.Relocarea la Bucuresti a Agentiei Europene pentru Medicamente, organism descentralizat al UE, care are ca principala responsabilitate protectia si promovarea sanatatii publice, reprezinta o oportunitate pentru Romania, in contextul in care tara noastra nu gazduieste, in acest moment, sediul unei agentii europene.