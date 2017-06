George Maior, interviu in presa americana: Romania este al doilea cel mai mare furnizor de informatii pentru NATO

“Personal cred ca NATO ar trebui sa faca mai mult in privinta reformei componentei de informatii - atat civile cat si militare - pentru ca informatiile sunt prima linie de aparare in privinta amenintarilor cu care ne confruntam”, a spus fostul director SRI.Intrebat despre raporturile Bucurestiului cu Moscova, Maior a spus ca, “in mod rational, am vrea sa avem o relatie predictibila. Nu este cazul acum”.“Comunicarea nu este foarte dezvoltata pentru ca vrem sa avem o discutie de pe pozitii egale, ca aliat NATO (…) si sa primim un raspuns rational din partea Rusiei, in ce priveste o contributie mai mare a Rusiei la generarea unui climat de securitate mai pozitiv. Din pacate, nu este cazul acum”, a declarat Maior in interviul publicat vineri, cand Klaus Iohannis are programata intalnirea cu Donald Trump.Ambasadorul roman a precizat ca principalul punct de discutie dintre cei doi presedinti va fi parteneriatul strategic dintre cele doua tari.“S-a dezvoltat foarte mult in 20 de ani, in termeni de cooperare militara, in termeni de comunicare politica, in termeni de relatii economice. Este unul dintre cele mai solide din Europa Centrala si de Est”, a afirmat Maior.