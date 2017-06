Romania si alte 18 state din UE au agreat propunerea de regulament privind infiintarea Parchetului European

Romania a fost reprezentata la Consiliul Justitie si Afaceri Interne (JAI)de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si de secretarul de stat Marieta Safta."Avem incredere in necesitatea si functionalitatea Parchetului European. Suntem convinsi de faptul ca ziua de astazi reprezinta un succes pentru prevenirea si combaterea coruptiei cu privire la fondurile europene. Consideram ca se consolideaza dreptul penal european si, cu siguranta, se consolideaza dreptul penal national roman. Romania isi va indeplini toate obligatiile ce vor rezulta din regulament. Exprimam convingerea ca nimic nu e perfect, totul este perfectibil, Parchetul European va incepe sa functioneze, iar realitatea va arata acele masuri de imbunatatire sunt necesare in functionarea acestuia. Sunt convins ca, pe parcurs, vor aparea ca fiind necesare chiar masuri la nivelul dreptului penal material - reglementari, continut al faptelor ce aduc atingere fondurilor europene. Sustinem proiectul de regulament, felicitam Comisia Europeana si multumim tuturor celor care au facut posibila ziua de astazi cu rezultatele ei", a declarat in cadrul dezbaterilor Tudorel Toader, citat in comunicat.