​VIDEO & FOTOGALERIE Imagini de la NOBLE JUMP 2017, cel mai mare exercitiu militar din Romania din acest an: peste 4.000 de militari si 500 de mijloace tehnice

"NOBLE JUMP 2017 este un exercitiu cu termen scurt de notificare, planificat si condus de Comandamentul Fortelor Intrunite de la Napoli. Exercitiul va testa capacitatile operationale ale elementelor VJTF si nivelul de implementare a Planului de Actiune pentru Cresterea Capacitatii de Reactie a Aliantei (Readiness Action Plan - RAP), in Bulgaria si Romania", informeaza MApN. Exercitiul se desfasoara in perioada 26 mai - 16 iunie, cu participarea a circa 4000 de militari, din 11 state membre NATO (Albania, Bulgaria, Grecia, Letonia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Romania, Spania si Statele Unite ale Americii), dintre care aproximativ 1900 din cadrul VJTF, utilizand in jur de 500 de mijloace tehnice.Cea mai mare parte a trupelor straine provin din unitati din Albania, Germania, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia si Spania pe calea aerului. Echipamentul greu a fost transportat pe mare si pe calea ferata, iar convoiul terestru, pe ruta Grecia - Bulgaria - Romania a intrat la finalul saptamanii trecute in tara pe la Giurgiu NOBLE JUMP 2017 e cel mai mare exercitiu militar din cele 18 exercitii care au loc in perioada iunie-august in Romania si zona Marii Negre, exercitii la care iau parte nu mai putin de 40.000 de militari din peste 20 de state membre NATO si partenere.NATO Force Integration Unit Romania

