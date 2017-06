[P] 50.000 de participanti la Bucurie in Miscare Romania 2017. Campanie organizata de Asociatia 11even si sustinuta de Kaufland Romania

Pe o suprafata totala deau fost amenajate terenuri de fotbal, slow biking, ski pe asfalt, tenis cu piciorul, badminton, baschet, volei si tenis de masa pentru toti iubitorii de miscare. Printre cei care au raspuns pozitiv invitatiei organizatorilor de-a se implica in organizarea campaniei se numara si Alexandra Flavia Marcu, tanara alpinista din Deva si ambasador al turismului romanesc, sau Iulian Serban, ultramaratonist. O echipa de 1000 de voluntari a contribuit la extraordinara organizare a evenimentelor de anul acesta.In toate cele 16 orase care au gazduit Bucurie in Miscare 2017 au avut loc demonstratii oferite de celesi ale palatelor copiilor, trupe de dans, instructori de fitness, aerobic, cycling, arte martiale, zumba, Tae Bo, Khai Bo, Jumper, Burn&Pump si multe altele. Cei mici au invatat jocurile copilariei, iar in cateva dintre orase zeci de tineri s-au intrecut la competitii de kendama. Recordul a fost atins la Cluj Napoca, unde aproximativ 150 de adolescenti s-au intrecut timp de aproape 5 ore in cadrul acestui concurs de indemanare. Extrem de interesante au fost si traseele de slow biking si ski pe asfalt, care au facut deliciul celor prezenti. In cateva dintre orase, evenimentele s-au finalizat cu seri de film in parc, multi dintre cei prezenti declarand ca a fost prima experienta de acest fel la care au luat parte."Felicitarile mele pentru faptul ca ati aratat copiilor si mai ales parintilor ca se poate si altfel, nu doar cu tableta/laptopul/smart phone-ul in fata! Bucurie in Miscare a fost si anul acesta un adevarat spectacol in care miscarea sportiva si voia buna s-au imbinat frumos. Succes in continuare si ne vedem la urmatoarele editii!" (Ionut Caseru - participant, Bacau)Personalitati locale, artisti si sportivi renumiti au fost parteneri ai evenimentului. Spre exemplu, la Timisoara gimnastaa premiat cateva trupe de dans prezente la eveniment, la Petrosani singurul roman care a traversat inot Canalul Manecii,, a luat parte la organizarea cros-ului local, iar la Ploiesti, fotbalistii de laau jucat fotbal cu copiii prezenti."In 2017 s-au inregistrat multiple recorduri in istoria de 6 ani a campaniei nationale Bucurie in Miscare Romania. Campania de anul acesta, cea mai mare de pana acum, s-a incheiat cu succes. In toate cele 16 orase am avut alaturi oameni frumosi si plini de voie buna. Ne-am amintit de jocurile copilariei, am asistat la zeci de ore de demonstratii sportive, am dansat in ploaie, am alergat in prafuri colorate si, cand ne-a fost mai cald ne-am jucat cu apa. Vreau sa multumesc echipelor de organizare locale si celor aproape 1.000 de voluntari care au depus un efort urias pentru ca evenimentele Bucurie in Miscare sa se desfasoare la cel mai inalt nivel." (Ovidiu Neamtu, organizator Bucurie in Miscare Romania)Odata cu cea de-a VI-a editie a campaniei Bucurie in Miscare, organizatorii au lansat si provocarea. Ei isi doresc ca anul acesta sa stranga, impreuna cu toti cei care iubesc miscarea. Oricine doreste sa contribuie la realizarea tintei finale, poate sa incarce un clip care implica miscare, pe pagina. Provocarea este in derulare!Mai multe detalii despre proiectul Bucurie in Miscare pot fi obtinute accesand pagina oficiala saueste cea mai mare campanie de promovare a miscarii de masa din din tara noastra. Campania a demarat in anul 2012 si pana in prezent a fost organizata in peste 25 de orase din tara noastra si in Chisinau, Moldova. In perioada 12 mai - 4 iunie 2017, Bucurie in Miscare s-a desfasurat in 16 orase din Romania: Arad, Craiova, Petrosani, Targu Jiu, Deva, Fagaras, Ploiesti, Ramnicu Valcea, Baia Mare, Botosani, Timisoara, Zalau, Bacau, Cluj-Napoca, Galati si Piatra Neamt.este organizata de, cu sprijinul