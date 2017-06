VIDEO Spitalul Floreasca: Cristian Boureanu este internat cu traumatism cranio-cerebral si fractura de sinus maxilar 

De asemenea, la Spitalul "Floreasca" a ajuns si un politist implicat in incident, care insa nu a necesitat internarea.Boureanu este acuzat de ultraj, dupa ce a insultat si lovit politisti de la Politia Rutiera.Masina in care erau pasageri fostul parlamentar si prietena lui a fost oprita in trafic vineri, in jurul orei 01.00, in zona Pietei Charles de Gaulle, iar dupa ce soferul a fost legitimat si i s-au inapoiat actele, Boureanu a insultat politistii, unuia dintre ei i-a prins degetele la portiera, lovindu-l apoi cu genunchiul.Conform imaginilor difuzate de Antena 3, Boureanu ii face prosti pe politistii de la Politia Rutiera si ii cere prietenei sale sa il filmeze in timp ce ii ameninta pe acestia cu formule precum: "Te las fara pensie" si "Iti sparg fata".El a fost incatusat si dus la sediul Brigazii de Politie Rutiera la audieri, fiindu-i deschis dosar penal.Conform Politiei, in jurul orelor 1.30, un echipaj de politie din cadrul Brigazii Rutiere aflat in serviciu a oprit pentru control pe bulevardul Aviatorilor, un autoturism in care se aflau trei persoane, soferului fiindu-i solicitate documentele, "moment in care pasagerul din dreapta a devenit recalcitrant proferand injurii si amenintari la adresa politistilor"."La solicitarea politistilor de a se calma, acesta l-a lovit pe un politist cu piciorul in zona inghinala si i-a prins mana in portiera autoturismului. Barbatul a fost imobilizat, incatusat si condus la sediul Brigazii Rutiere pentru cercetari", anunta Politia.Politistii au sustinut ca Cristian Boureanu, care s-ar fi aflat in stare de ebrietate, a fost dus la Spitalul Floreasca dupa ce i s-ar fi facut rau in timpul audierilor, el fiind transportat la unitatea medicala cu o ambulanta SMURD.Cristian Boureanu a mai fost implicat intr-un incident in septembrie 2016, cand si-a batut fiica pe strada, fiind cercetat pentru rele tratamente aplicate minorului.