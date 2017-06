Inalta Curte: Nu sunt intrunite conditiile pentru sesizarea Curtii Constitutionale in legatura cu legea salarizarii

Procurorul general Augustin Lazar a adresat, joi, scrisori presedintelui Klaus Iohannis, presedintei ICCJ si Avocatului Poporului pentru a sesiza CCR in legatura cu Legea salarizarii, considerand ca diferentele de salarizare intre procurori si judecatori sunt neconstitutionale, avand in vedere ca, in conformitate cu deciziile Curtii, "procurorii au, ca si judecatorii, statut constitutional de magistrati"."Astazi au fost convocate Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru discutarea unor eventuale elemente de neconstitutionalitate a Legii cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. In cadrul sedintei s-a constatat ca nu sunt intrunite conditiile pentru sesizarea Curtii Constitutionale", anunta, vineri, Inalta Curte de Casattie si Justitie.Argumentul lui Lazar a fost si acela ca, prin deciziile anterioare, Curtea Constitutionala a statuat ca principiul egalitatii de drepturi presupune reglementarea si aplicarea unui tratament juridic similar tuturor subiectilor de drept aflati in situatii juridice similare si, "pe cale de consecinta nu poate fi acceptata crearea unei reglementari care sa instituie statute financiare distincte celor doua categorii profesionale, judecatori si procurori".