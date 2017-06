FOTO Telegraph glumeste dupa alegeri: Tara e in haos, dar motanul Larry rezista pe pozitie

Acesta a fost vazut vineri stand mandru de paza in fata usii locuintei premierului britanic, glumesc jurnalistii britanici.In timp ce jurnalistii o asteptau pe Theresa May sa faca declaratii dupa socantul rezultat al alegerilor, Larry a stat in fata lor de parca voia sa le raspunda la intrebari.El a avut numai stapani conservatori, David Cameron si Theresa May.Jeremy Corbyn are si el o felina, careia ii spune simplu El Gato (pisica in spaniola), dar liderul opozitiei a declarat ca nu se va muta in Downing Street daca ajunge premier.Indiferent ce premier locuieste - daca o face - acolo, de Larry se ocupa ingrijitorii resedintei.Din acest punct de vedere, el este adevaratul castigator al alegerilor legislative.