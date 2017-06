Blindate pentru Armata cu motor eco inexistent, ultimul contract in valoare de 80 de milioane de euro care i se pregatea lui Sebastian Ghita inainte de fuga in Serbia

Investigatie HotNews.ro

Un oficial NATO ne-a precizat ca spera ca macar Romania sa achizitioneze blindate utilizabile in misiunile aliantei, in cadrul licitatiei nefiind specificata nici macar conditia ca vehiculele militare sa fie unele "cu experienta" NATO. In licitatie au mai ramas doua oferte depuse de Elbit (Israel) si Uroversa (Spania).

Initial, contractul parea cu dedicatie pentru Teamnet un grup de firme intemeiat si controlat de Sebastian Ghita. Comisia de licitatie a cerut ofertantilor sa arate dovada ca detin codul de activitate 3040 care pemite activitati cu vehicole blindate. Doar Teamnet a stiut sa ia de la Registrul Comertului acest cod cu cateva zile inainte de solicitarea Armatei.



Restul particIpantilor au fost companii din Israel, SUA, Italia, Spania, Polonia si nu numai: Asocierea Pro Optica (lider) si Nurol Makina, Uroversa, Iveco Defence Vehicles SpA, Nimr Automotive LLC, Radacini Motors sustinuta de Oshkosh Defense LLC, Israel Aerospace Industries LTD, Plasan Sasa Ltd, Elbit Systems Land and C41 LTD, asocierea Carmor Integrated Vehicle Solutions LTD & Starc4Sys, asocierea AMZ-Kutno SA-Telsec SRL si asocierea Shladot Limited (lider) si Wawrzaszek ISS Sploka z Organiczona Odpowidzialnoscia Sploka Komandytowa.

In luna septembrie a anului trecut, Romtehnica - companie detinuta de Ministerul Apararii (MApN) si care se ocupa de dotarea Armatei Romane - a demarat o licitatie de peste 360 de milioane de lei pentru dotarea trupelor la standarde NATO cu blindate usoare. (Numarul anuntului de licitatie din SEAP: 169871 / 20.09.2016).Numai ca, printre altele, printre conditii s-a cerut un motor ecologic cu diesel si kerosen care nu exista. Mai trebuie precizat ca, licitatia nu a fost una electronica, ci una restransa.Dupa depunerea ofertelor pana pe 20 octombrie 2016, si acceptarea lor, au urmat negocieri si clarificari intre beneficiar si ofertanti, etapa care este si acum in desfasurare. 367 de milioane de lei (aproximativ 80 de milioane de euro) au fost oferiti de Romtehnica pentru semnarea unui contract cadru cu compania castigatoare care ar fi trebuit sa ofere, in functie de solicitarile Armatei, intre 40 si 286 de blindate usoare. Mai exact, este vorba de autovehicule militare de timpul celebrelor Humvee americane.Teamnet Engineering, una dintre firmele din grupul IT Teamnet (compania IT fondata de Sebastian Ghita, fostul deputat care este anchetat sau judecat in cinci dosare de coruptie) a fost cel mai surprinzator participant dintre cei 12 producatori de autovehicule militare sau dealeri ai lor.De reamintit ca in baza unui rechizitoriu al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Sebastian Ghita controleaza de fapt grupul Teamnet, iar actionarul principal al grupului, Bogdan Padiu, ar fi doar un interpus. Teamnet Engineering a fost sustinuta pentru depunerea ofertei de compania austriaca Franz Achleitner Fahrzeugbau Und Reifenzentrum Gmbh, producator de autovehicule blindate.Mai mult, intr-o prima faza, pana la sfarsitul anului trecut, era o singura companie a carei oferta respecta noile solicitari ale Ministerului Apararii la adresa ofertantilor. Printre acestea, era si prevederea ca participantii sa aiba codul CAEN 3040 care permite realizarea de vehicule militare.Comisia de evaluare din cadrul licitatiei a cerut ofertantilor cateva clarificari prin adresa SA/BP/568 din 3 noiembrie 2016. Printre acestea era sa declare ca au codul CAEN 3040 specific pentru desfasurarea operatiunilor vizand blindate de lupta pe roti.Era o singura oferta care respecta acest cod CAEN, este vorba de Teamnet Engineering, in timp ce restul competitorilor aveau ca obiect de activitate comertul cu autovehicule sau altele asemanatatoare. "Desi participau companii care fac blindate de multi ani si ofera blindate inclusiv armatei americane, ni s-a transmis ca oferta tuturor, cu exceptie Teamnet, nu ar putea fi luata in considerare pentru ca nu avem codul CAEN 3040. O singura firma a intuit cumva, ca sa nu spun altfel, ca se va solicita acest criteriu dupa depunerea ofertelor. Este vorba de Teamnet", ne-a mai spus reprezentantul unei asocieri care a participat la licitatie.Contractul de 367 de milioane de lei urma sa ajunga la compania fondata de Ghita, pentru ca societatea a intuit ca dupa depunerea ofertelor se va solicita codul 3040. Aproape toti participantii la licitatie au protestat si au anuntat ca vor face contestatii sau vor deschide actiuni in instanta, ne-a mai precizat sursa.Curios, dupa anuntul de licitatie din 20 septembrie al Romtehnica, Teamnet Engineering isi adauga la activitati tocmai codul CAEN 3040. Pe 14 octombrie, actionarii (Teamnet International, TNI Stock Invest si GES Collaborate Invest si Invest Guidance) aproba extinderea obiectului de activitate cu urmatoarea activitate secunda, codul CAEN 3040 - fabricarea vehiculelor militare de lupta, asa cum se precizeaza in Monitorul Oficial nr. 3833/2016.In luna noiembrie 2016, HotNews.ro semnala faptul ca actionarii Ymens Teamnet, compania IT de solutii de tip cloud a grupului Teamnet, au decis in 14 octombrie 2016 sa-si extinda activitatea cu un nou cod CAEN 3040: 'fabricarea vehiculelor militare de lupta', informatie publicata in Monitorul Oficial. Link: http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-21394357-bogdan-padiu-seful-teamnet-nu-vrem-fabricam-vehicule-militare-lupta-dar-decis-extindem-activitatea-catre-realizarea-produse-tip-blindat.htmContactat de HotNews.ro, Bogdan Padiu, seful grupului Teamnet, a precizat ca firma isi extinde domeniul de activitate catre realizarea de produse de tip blindat, dintr-o formalitate, si ca se doreste sa se realizeze doar o drona speciala. "Incadrarea in CAEN-ul 3040 a tinut de o pura chestiune de formalitate, neexistand alte optiuni de clasificare. Activitati precum productie de vehicule de lupta sau fabricare de armament nu sunt vizate de compania noastra", a declarat acesta.Serviciul de Presa al MapN ne-a transmis ca s-a cerut acest cod CAEN dintr-o necesitate europena: "Aceasta clasificare incearca sa acopere caracteristicile contractelor de achizitii, prin standardizarea referintelor utilizate de catre autoritatile contractante in descrierea obiectului contractelor de achizitii"."Nu stiu cat au contat amenintarile cu contestatii, inclusiv in instanta, dar comisia a dat inapoi la sfarsitul anului trecut si au acceptat toate ofertele depuse", povesteste acelasi participant la licitatie. Insa, acesta recunoaste ca atunci s-a mai intamplat un lucru important: a disparut Sebastian Ghita in noaptea de 19 spre 20 decembrie, in preajma Craciunului. "Personal, cred ca a contat mult si acest lucru. Armata Romana risca sa intre intr-un mare scandal pentru ca a dat un contract de dotare cu blindate unei companii cu experienta in IT si care este controlata din umbra de un fugar. Probabil ca nu si-au permis", mai spune sursa. Reprezentantii MapN nu au vrut sa comenteze preferinta initiala pentru Teamnet. Ulterior, in primavara, Ghita a fost localizat in Serbia, unde se afla sub control judiciar.Ba chiar, oferta Teamnet a fost apoi respinsa de comisia de licitatie in acest an. "Candidatura Teamnet Engineering a fost respinsa ca inacceptabila deoarece candidatul nu a indeplinit cerintele de calificare stabilite in Documentatia de atribuire si nici nu a prezentat documente relevante in acest sens. In urma analizarii contestatiei depuse de Teamnet Engineering cu privire la rezultatul intermediar al procedurii, aceasta a fost respinsa ca nefondata", ne-au precizat reprezentantii MApN. Teamnet a fost eliminata din licitatia restransa in acest an, dupa disparitia lui Ghita.Reprezentantul unei companii participanta la licitatie ne-a precizat ca s-a aratat surprins ca armata romana, membra NATO, nu a solicitat ca participantii sa aiba experienta in domeniu cu o alta armata transatlantica. Asa se face ca printre participanti au fost producatori si din Emiratele Arabe Unite, asa cum este compania Nimr.Inclusiv reprezentantii NATO ne-a transmis ca ar prefera ca echipamentele achizitionate de Romania in cadrul acestei licitatii sa fie interoperationale. "Este decizia aliatilor sa decida ce tip de echipament cumpara. Ceea ce conteaza pentru NATO este ca echipamentul cumparat sa raspunda cerintelor Aliantei. Interoperabilitatea fortelor armate este fundamental pentru NATO pentru desfasurarea operatiunilor si misiunilor", ne-a transmis un oficial NATO.In schimb, reprezentantii MapN ne-au explicat ca nu au vrut sa faca o discriminare cu aceasta conditie. "Solicitarea/impunerea unei cerinte privind experienta raportata la apartenenta NATO sau UE a unui candidat/ofertant excede cadrului legal privind achizitiile publice, putand conduce la eludarea principiilor nediscriminarii si tratamentului egal, impuse de art. 2 alin. (2) lit. a) si lit. b a OUG nr.114/2011, in baza careia se desfasoara procedura de achizitie", a fost raspunsul primit de la minister.Amanuntul care va face, probabil, asa cum ne-a declarat o sursa din MApN, ca licitatia sa fie reluata si achizitia blindatelor sa fie amanata inca un an, este legat de motor. Comisia de licitatie a cerut un motor care sa foloseasca atat motorina, cat si kerosen, dar care sa fie clasificat din punct de vedere al mediului cu Euro 5 sau Euro 6. Mai multi participanti au anuntat MApN ca nu exista o astfel de motorizare, iar una speciala, la comanda este foarte scumpa."Prin specificatia tehnica de achizitie s-a impus ca produsele sa aiba o motorizare care sa respecte norma europeana de poluare de minim Euro 5 (la utilizarea combustibilului diesel), conform directivei europene nr. 715/2007/CE, dar care sa permita si functionarea, in conditiile teatrului de operatii, cu combustibil unic tip F-34 (JP-8), fara a respecta normele de poluare, dar pastrand performantele de tractiune ale motorului", au explicat reprezentantii ministerului.Unul dintre marii producatori auto care au participat la licitatie a cerut lamuriri legate de acest tip de motizare si a precizat ca nu se poate functiona la normele Euro 5 cu kerosen: "In conformitate cu cerinta de omologare mentionata pentru motoare Euro 5 nu poate fi folosit alt tip de combustibil in afara de cel prevazut de standardul DIN EN 590, iar utilizarea carburantului F34 (n.r. - kerosen) ar putea provoca defectiuni ale motorului precum si reducerea puterii acestuia, cu exceptia cazului in care se adopta o pregatire speciala a motorului, dar care are un determinant impact negativ asupra emisiilor, performantelor, costurilor de intretinere, timpului de pregatire necesar, precum si durata de viata a motorului".Marile armate ale lumii, au astfel de motorizari pe kerosen si alt combustibil, insa acestea sunt Euro 3 si nu Euro 5 sau Euro 6.In schimb, MApN sustine ca sunt motoare care merg cu kerosen si motorina si care sa fie omologate de a Euro 5 in sus. "La nivel mondial, exista producatori de motoare care sa respecte norma europeana de poluare de minim Euro 5 si sa permita si utilizarea combustibilului unic F-34 (Renault, Cummins, Iveco, MAN etc)", ne-au transmis reprezentantii MApN.Pentru a stabilit cine are dreptate, daca exista motorizare Euro 5 care sa functioneze cu kerosen si motorina, am apelat la Registrul Auto Roman. "Nu avem informatii despre motoare omologate european din punct de vedere al poluarii chimice si care sa functioneze cu astfel de combustibili, dar teoretic este posibil", ne-a declarant Dana Stuparu, de la biroul de presa al institutiei.Mai mult, modelele indicate de MApN in raspuns sunt omologate cu Euro 3 din punct de vedere al emisiilor, asa cum reiese din informatiile de pe site-urile producatorilor.Motorizarea este motivul pentru care cel putin doi concurenti in cadrul licitatiei sustin ca vor cere anularea concursului de oferte, dar acest lucru poate fi facut doar dupa ce se incheia procedura. In acest moment, dupa ce comisia de licitatie, a cerut mai multe solicitari participantilor, au mai ramas valabile doar doua oferte. Este vorba de cele ofertate de Elbit (Israel) si Uroversa (Spania).De altfel, si un reprezentant al MApN ne-a transmis ca este posibil sa se reia licitatia din cauza stangaciilor din ultimele luni.Urmarea, de-abia in partea a doua a anului viitor blindatele vor putea, spre exemplu, ajunge in posesia soldatilor romani din Afganistan. In 12 ani de prezenta in Afganistan, Armata Romana a pierdut 25 de militari, iar numarul ranitilor este de peste o suta. 17 decese au fost pana in 2010 cand soldatii romani foloseau blindate vechi in care erau victime sigure cand treceau peste o mina sau erau tinta unei rachete.Din 2010, armata americana a donat soldatilor romani, 60 de vehicule blindate rezistente la mine si protejate impotriva ambuscadelor (MRAP).