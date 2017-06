Theresa May merge vineri la Regina Elisabeta pentru a-i cere voie sa formeze un nou guvern

Theresa May

Desi nu s-a detasat un castigator clar al alegerilor de joi, May a dat de inteles ca va continua sa lupte.Sprijinul Partidului Democratic Unionist din Irlanda de Nord ar putea permite conservatorilor ei sa atinga majoritatea de 326 de locuri necesara in parlamentul de la Londra.Potrivit BBC, se pare ca May a obtinut acest sprijin.