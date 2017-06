Thailanda: Condamnare record de 35 de ani de inchisoare pentru insultarea monarhiei

Vichai Thepwong, 34 de ani, fost vanzator de polite de asigurare, fusese condamnat initial la 70 de inchisoare, dar pedeapsa i-a fost injumatatita dupa ce s-a declarat vinovat de zece incalcari ale strictei legislatii thailandeze privind lezmajestatea.De cand a preluat puterea dupa o lovitura de stat in urma cu trei ani, guvernul militar a pus sub acuzare 73 de persoane pentru defaimarea regalitatii, afirma iLaw, o organizatie de monitorizare a justitiei thailandeze.Ultima condamnare este cea mai grea sentinta din domeniu, urmata de una de 30 de ani data in 2015.Vihcai a fost arestat in 2015 in orasul Chiang Mai pentru ca a postat zece mesaje si imagini pe Facebook ce ar fi insultatoare la adresa monarhiei.Avocatul acestuia a spus ca nu va face apel: “vrea ca acest caz sa se termine si sa ceara o gratiere regala”.