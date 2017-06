Vrajitoarea "Renata", trimisa in judecata dupa ce a lasat o victima fara o casa

In acelasi dosar a fost trimis in judecata si Ahmed Mustafa Alli Ghivea, zis Levi/Levica, acuzat de complicitate la inselaciune.Ce acuza procurorii:"In perioada februarie-22.04.2013, la diferite intervale de timp si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, respectiv obtinerea de foloase materiale, Marcu Gratiela a indus in eroare persoana vatamata, spunandu-i ca este vrajitoare care practica magia alba si, prin acte de vrajitorie, ii va aduce bunastare si rezolvarea problemelor personale.Ulterior, prin folosirea de mijloace frauduloase (simularea unor ritualuri de vrajitorie care presupuneau comunicarea cu 'necuratul' si arderea unor sume de bani ca plata pentru dezlegarea unor blesteme de 'necurat') a pretins si primit de la aceasta, in mai multe ocazii, cu prilejul efectuarii ritualurilor de vrajitorie diferite sume de bani (250 euro si 1000 lei, 1000 lei si 2000 lei, plus alte sume de bani pe care persoana vatamata le avea asupra sa atunci cand mergea la locuinta inculpatei, prin urmare un total de minim de 4000 lei si 250 euro), sub pretextul ca acestea vor fi arse, ca parte a ritualului, in realitate fiind insusite de inculpat, creand astfel o paguba in patrimoniul persoanei vatamate de minim 4000 lei si 250 euro.In final, inculpatul Marcu Gratiela a determinat persoana vatamata sa o imputerniceasca, printr-o procura autentificata, sa incheie acte de dispozitie cu privire la un imobil apartinand persoanei vatamate.Ulterior, dreptul de proprietate asupra imobilului a fost transmis de inculpata, in calitate de mandatara, printr-un contract de vanzare-cumparare autentificat, unor rude ale concubinului inculpatei, Ghivea Ahmed-Mustafa-Alli, persoane interpuse inculpatului Marcu Gratiela si concubinului acesteia, creandu-se astfel o paguba in patrimoniul persoanei vatamate in cuantum de 140.000 euro (valoarea de circulatie a imobilului).Acest ultim act material de inducere in eroare a fost inlesnit de inculpatul Ghivea Ahmed-Mustafa-Alli".Dosarul a fost trimis Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.