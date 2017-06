Averea lui Jack Ma a crescut cu 2,8 mld. dolari intr-o singura zi dupa scumpirea actiunilor Alibaba

Ma, in varsta de 52 de ani, este cel mai bogat om din China si al 14-lea la nivel mondial, potrivit indicelui Bloomberg al miliardarilor.Averea sa neta a crescut cu 8,5 miliarde de dolari in acest an, la 41,8 miliarde de dolari.Alibaba anticipeaza pentru anul fiscal care se va incheia in martie 2018 o crestere de 45%-49% a veniturilor, peste asteptarile analistilor de 37%, demonstrand astfel eficienta investitiilor dincolo de comertul online.Actiunile Alibaba au crescut joi, la bursa din New York, cu 13%, pana la un nivel record, adaugand 42 de miliarde de dolari la capitalizarea de piata a companiei.Alibaba si Tencent Holdings, care domina comertul online si social media in China, s-au implicat tot mai mult in domenii noi, de la serviciile de cloud computing la streamingul muzical si video.