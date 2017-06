Nationalistii scotieni au pierdut 21 de mandate, afectand serios sansele unui nou referendum pentru independenta

Partidul National Scotian, care obtinuse o victorie importanta in urma cu doi ani pierdut mandate importante in favoarea Partidului Conservator.Printre cei care au ramas fara loc in parlamentul scotian sunt si fostul sef al partidului, Alex Salmond si vicepresedintele Angus Robertson.Sturgeon a declarat ca este “un rezultat dezamagitor” pentru partidul ei si a dat vina pe incertitudinile privind Brexitul si independenta Scotiei.