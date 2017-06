Federatia sindicala Spiru Haret: Cunoastem ca domnul Tariceanu are o problema cu cadrele didactice / Il invitam sa se reintoarca la catedra, insa in invatamantul preuniversitar

"Domnul senator Calin Popescu Tariceanu ar trebui sa se informeze mai bine inainte sa dea declaratii privind activitatea cadrelor didactice", se scrie intr-un mesaj de pe pagina de Facebook a organizatiei sindicale."Cunoastem ca domnul Tariceanu are o problema cu cadrele didactice. Am vazut acest lucru inca din momentul in care a fost prim-ministru, insa, ca al doilea om in stat, domnul senator ar trebui sa aiba mai multa grija si sa se gandeasca de doua ori in momentul in care da declaratii de genul celei din 7 iunie a.c..Daca nu stie ce face un profesor, suntem dispusi sa ii aratam. Il invitam pe domnul presedinte al Senatului sa stea macar o zi alaturi de un profesor pentru a vedea de ce este nevoie de acel spor neuropsihic.De asemenea, domnul Tariceanu confunda in mod intentionat, ca si alti politicieni, norma didactica de predare efectiva (care este de 18 ore pe saptamana) cu norma de munca (care este de 40 de ore pe saptamana, la fel ca la toti angajatii).In conditiile in care domnul Tariceanu este invidios pe munca unui cadru didactic, il invitam sa renunte la functia politica si sa se reintoarca la catedra, insa in invatamantul preuniversitar", spune Marius Ovidiu Nistor, presedinte FSE "Spiru Haret".Calin Popescu Tariceanu a criticat miercuri unele sporuri din Legea salarizarii, spunand ca nu intelege necesitatea acestora si dand ca exemplu sporul de solicitare neuropsihica acordat cadrelor didactice, el sustinand ca acestea au patru luni de vacanta pe an."Am vazut, de exemplu, la educatie, spor de solicitare neuropsihica. Iertati-ma, am lucrat si eu in invatamant, programul nu e de opt ore pe zi, in invatamantul preuniversitar, daca pui la cap toate vacantele, ai patru luni de vacanta pe an. Patru luni de vacanta. Eu nu gasesc ca sunt justificate unele din aceste majorari", a declarat Tariceanu, potrivit News.ro.