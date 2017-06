​Surpriza majora la intalnirea Trump - Iohannis: cei doi presedinti vor sustine o conferinta de presa comuna

​Corespondenta din Washington

Klaus Iohannis va fi primit la Casa Alba de Donald Trump la ora locala 14.00 (21.00, ora Romaniei). Dupa ce va semna in Cartea de Onoare, presedintele roman va avea convorbiri tete-a-tete cu Trump timp de zece minute. Ulterior, vor incepe convorbirile oficiale intre cele doua delegatii. Potrivit programului Casei Albe, va urma o conferinta de presa comuna a celor doi presedinti.Daca atentia presei americane se va indrepta spre chestiunile de politica interna, precum audierea in Senat a fostului sef FBI James Comey, pentru Romania sunt de interes garantiile SUA pentru securitatea din estul Europei, dar si pozitia Administratiei Trump in chestiunea justitiei si a statului de drept.Intalnirea lui Iohannis cu Donald Trump va fi precedata de o intrevedere cu secretarul de Stat Rex Tillerson, intalnire ce va avea loc la ora locala 12.40, la Departamentul de Stat.