Asociatia Colectiv anunta ca vrea sa participe la sedintele consiliilor locale din capitala: Vrem sa vedem in actiune alesii nostri, pe cei care au spus ca vor schimba Bucurestiul. Noi nu suntem platiti de Soros

Reprezentantii Asociatiei Colectiv GTG 3010 anunta ca saptamana viitoare vor transmite Primariei Capitalei si primariilor de sector solicitarile oficiale ale asociatiei de a participa la toate sedintele de consiliu ale administratiilor locale din Bucuresti, spunand ca de un an si opt luni, de la tragedia din Clubul Colectiv, asteapta, fara rezultat, o schimbare, noteaza News.ro.

"Inteleg ca au aparut probleme serioase la sedintele de consiliu ale primariilor din Bucuresti. Primarii vor sa isi faca treaba, dar organizatii rauvoitoare, platite de Soros, vor sa intrerupa bunul mers al sedintelor de consiliu", este mesajul ironic postat, joi seara, pe Facebook, de catre presedintele Asociatiei Colectiv GTG 3010, Eugen Iancu, al carui fiu, Alexandru, a murit in incendiul produs in Clubul Colectiv in 30 octombrie 2015.

El spune ca Asociatia Colectiv GTG 3010 doreste sa participe la sedintele de consiliu ale tuturor celor sapte primarii din Capitala pentru ca de un an si opt luni asteapta sa vada o schimbare, insa vede doar "gropi, mizerie, aglomeratie si circ", iar intre timp a mai avut loc un incendiu intr-un club.

"Dupa marea tragedie din Clubul Colectiv, am asteptat schimbarea si ne-am ales cu un nou incendiu in Clubul Bamboo. (...) Vrem sa vedem in actiune alesii nostri, pe cei care au spus ca vor schimba Bucurestiul. Noi nu suntem platiti de Soros, nu suntem platiti de stat. Noua ne-ati omorat copiii. Vrem sa va vedem cum munciti, doamna Firea, domnilor primari de sectoare. Saptamana viitoare veti primi solicitarile oficiale ale Asociatiei Colectiv GTG 3010 de a participa la toate sedintele de consiliu ale celor sapte primarii din Bucuresti", adauga Eugen Iancu.