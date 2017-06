Alegeri Marea Britanie: Theresa May si-a pierdut majoritatea parlamentara / Negocierile de Brexit ar putea fi amanate

Theresa May





Potrivit ultimelor calcule Reuters, May nu mai poate castiga majoritatea in Parlamentul de la Londra.





Dupa anuntarea rezultatelor pentru 633 de locuri din legislativul britanic, partidul lui May are 312 de parlamentari, ceea ce inseamna ca nu mai poate atinge majoritatea de 326 necesara in parlamentul cu 650 de locuri.





Numarul de mandate obtinute pana acum:





Conservatori: 312

Laburisti: 259

Liberal-democrati: 12

SNP: 34

Verzi: 1

Ukip: 0

Altii: 22

Circumscriptii fara rezultate finale: 10









In conditiile in care dupa alegerile de joi nu se detaseaza niciun castigator clar, Theresa May a dat de inteles ca va continua sa lupte, desi este pe cale sa-si piarda majoritatea in legislativ.





Extrem de dificilele negocieri de Brexit ar trebui sa inceapa in doar zece zile, asa ca incertitudinile privind viitoarea majoritate si cursul discutiilor cu Bruxelles-ul electorale au lovit lira sterlina, care a pierdut 2% in raport cu dolarul.





“La acest moment, mai mult decat orice altceva, aceasta tara are nevoie de o perioada de stabilitate”, a declarat May dupa ce si-a castigat propriul loc de parlamentar in circumscriptia Maidenhead de langa Londra.





Liderul opozitiei, Jeremy Corbyn, a spus ca incercarea lui May de a obtine o pozitie mai puternica s-a intors impotriva ei: "A pierdut mandate conservatoare, a pierdut voturi, a pierdut sprijin si a pierdut incredere"





May a surprins in urma cu sapte saptamani cand a declansat alegerile anticipate, desi urmatorul scrutin trebuia sa aiba loc in 2020. La acel moment, sondajele estimau ca isi va creste majoritatea fragila pe care o mostenise de la David Cameron.





Acum ea insa risca o iesire rusinoasa din scena dupa doar 11 luni la numarul 10 din Downing Street. Daca isi va pierde postul ea va avea cel mai scurt mandat de premier din ultimul secol.





"Probabil ca cea mai evidenta concluzie este ca probabilitatea ca Marea Britanie sa solicite o amanare a procesului de Brexit a crescut substantial”, scrie JPMorgan intr-o nota pentru investitori.