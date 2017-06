Protestul de la termocentrala Mintia s-a încheiat

Activitatea termocentralei a revenit la normal in jurul orei 1,00, schimbul de ture desfasurandu-se conform programului, a afirmat acesta."Sindicatul Solidaritatea Hunedoara va incheia, in cursul zilei de vineri, o nota cu ministrul Energiei prin care se dau asigurari ca la termocentrala Mintia se va face o analiza corecta in ceea ce priveste salarizarea personalului. Termenul de finalizare si prezentare al analizei a fost stabilit la o saptamana, adica pana pe 16 iunie. In urma analizei, se va putea cunoaste cu cat si daca vor putea creste salariile angajatilor de la termocentrala Mintia", a declarat vineri liderul sindical.Acesta a mentionat ca ministrul Energiei a dat asigurari ca in acest an nu vor fi efectuate disponibilizari de personal la termocentrala Mintia. Prin urmare, sindicatul va putea stabili cuantumul unor viitoare plati compensatorii odata cu negocierile la noul contract colectiv de munca, ce vor avea loc in toamna acestui an.In cadrul discutiilor s-a mai convenit ca ministerul de resort sa analizeze o schema de sprijin a termocentralei Mintia pentru garantarea locurilor de munca.Ministrul Energiei, Toma Petcu, se afla vineri la Petrosani, unde va avea discutii cu administratia Complexului Energetic Hunedoara si cu sindicatele, a anuntat compania.Peste o suta de angajati din cadrul sectiei Termomecanica de la termocentrala Mintia, care urmaresc si asigura comanda grupurilor energetice, si cei de la atelierul PRAM-AMC, care se ocupa cu monitorizarea instalatiilor si aparatelor de masura, au declansat joi un protest spontan, nemultumiti de salarii si de faptul ca nu cunosc proiectele de viitor ale administratiei CEH.