Cristian Boureanu, acuzat de ultraj dupa ce ar fi lovit si insultat politisti de la Rutiera

Masina in care erau pasageri fostul parlamentar si prietena lui a fost oprita in trafic vineri, in jurul orei 1.00, in zona Pietei Charles de Gaulle, iar dupa ce soferul a fost legitimat si i s-au inapoiat actele, Boureanu ar fi insultat politistii, unuia dintre ei i-ar fi prins degetele la portiera, iar pe altul l-ar fi lovit cu genunchiul.Conform imaginilor difuzate de Antena 3, Boureanu ii face prosti pe politistii de la Politia Rutiera si ii cere prietenei sale sa il filmeze in timp ce ii ameninta pe acestia cu formule precum: "Te las fara pensie" si "Iti sparg fata".El a fost incatusat si dus la sediul Brigazii de Politie Rutiera, fiindu-i deschis dosar penal.