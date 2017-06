Trenurile Soarelui care merg spre litoral intra vineri in circulatie. De la Bucuresti la Constanta calatoria dureaza doua ore

Din Bucuresti spre Constanta vor pleca zilnic 20 de trenuri, dintre care 11 cu destinatia Mangalia si care vor opri in toate statiunile de pe litoral. Spre Delta Dunarii, un tren direct InterRegio va circula suplimentar pe ruta Bucuresti Nord - Tulcea oras si retur.Reprezentantii CFR spun ca biletele de tren sunt accesibile tuturor si fac si reduceri."O calatorie Bucuresti - Constanta, fara reduceri, este 59,6 lei la tren IR. Daca se achizitioneaza un bilet dus-intors calatorul beneficiaza de 10% reducere, iar daca biletul este achizitionat online se mai adauga o reducere de 5%. De asemenea, pentru cumpararea biletelor cu cel putin 21 de zile in avans reducerea este de 25% din tariful de transport. Cu oferta Minigrup 2-5 reducerile acordate sunt de pana la 30% daca achizitionarea se face online", potrivit comunicatului.Trenurile Litoral, care circula cu viteza sporita fara opriri intermediare intre Bucuresti Nord - Constanta si retur, ajung la destinatie in aproximativ doua ore. Durata calatoriei cu celelalte trenuri InterRegio, pe ruta Bucuresti - Constanta, este in medie de circa 2 ore si 20 minute.Trenurile InterRegio sunt dotate cu instalatii de climatizare si alte facilitati. In unele vagoane din Trenurile Soarelui pasagerii au wifi gratuit si de servicii bar-bistro (inghetata, cafea, bauturi alcoolice si nealcoolice, snacks-uri), mai arata comunicatul.