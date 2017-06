Iohannis a decorat opt congresmeni americani: Romania e cel mai bun partener pe care SUA il pot avea

​​Corespondenta din SUA

Ben Cardin, ranking member al Comitetului pentru Relatii Externe din Senat;

Ron Johnson, Presedinte al Subcomitetului pentru Europa si cooperare in domeniul securitatii regionale si presedinte al Comitetului pentru securitate interna si afaceri guvernamentale din Senat;

Marco Rubio, Presedinte al Subcomitetului pentru emisfera vestica, crime transnationale, securitate civila, democratie, drepturile omului si problematica globala a femeilor din Senat;

Devin Nunes, Presedinte al Comitetului pentru informatii din Camera Reprezentantilor;

Mike Rogers, Presedinte al Subcomitetului pentru forte strategice din Camera Reprezentantilor;

Jackie Walorski, membru in Grupul de prietenie pentru Romania din Camera Reprezentantilor;

Robert Aderholt, membru in Grupul de prietenie pentru Romania din Camera Reprezentantilor.

Iohannis a discutat cu congresmenii despre posibilitatea ridicarii vizelor pentru romani, precum si despre "atitudinea agresiva a Rusiei, cu privire la care este necesara o atitudine de descurajare puternica, de natura sa faciliteze un dialog eficient", potrivit comunicatului Administratiei Prezidentiale.Cei opt congresmeni decorati cu Ordinul National Steaua Romaniei in grad de Comandor sunt:Orrin Hatch, Presedinte pro-tempore (de facto) al Senatului;In aceeasi ceremonie a primit distinctia Steaua Romaniei in grad de Mare Cruce si Mike Turner, co-presedinte al grupului de prietenie cu Romania"Aceste distinctii reprezinta un semn de gratitudine pentru dedicatia si munca neobosita in sprijinul adancirii parteneriatului nostru strategic. Apreciez enorm eforturile dvs. pentru a atrage atentia asupra Romaniei, asupra relevantei sale pentru SUA aici in Washington, in Congres si la nivelul Administratiei", a mai spus Iohannis.Aceasta a fost cea de-a patra zi a vizitei lui Iohannis in SUA. Vineri, Iohannis se va intalni la Casa Alba cu presedintele Donald Trump, punctul culminant al vizitei. Reuniunea celor doi sefi de stat va fi precedata de vizita presedintelui Iohannis la Departamentul de Stat pentru o intanire cu secretarul de Stat, Rex Tillerson.