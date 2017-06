ONG-uri: Propunerea de modificare a legislatiei de functionare a organizatiilor neguvernamentale implica parghii de control politic

Peste 15 ONG-uri solicita organizarea unei dezbateri publice cu privire la propunerea deputatului PSD Liviu Plesoianu de a modifica legislatia de functionare a organizatiilor nonguvernamentale, care, potrivit acestora, impun poveri administrative inutile si parghii de control politic.





Potrivit semnatarilor solicitarii, "singurele efecte certe ale acestor propuneri de modificare sunt cresterea controlului statului asupra ONG-urilor care functioneaza legal in Romania si descurajarea cetatenilor de a se mai asocia in organizatii neguvernamentale".





ONG-urile sustin ca prin obligativitatea raportarii bianuale in Monitorul Oficial a tuturor surselor de venit si a cheltuielilor, sub amenintarea dizolvarii in 30 de zile, "impun organizatiilor un tratament profund discriminator in raport cu restul entitatilor de drept privat din tara", intrucat "asociatiile deja sunt supuse acelorasi obligatii de raportare si acelorasi criterii de verificare in raport cu autoritatile fiscale.





Totodata, propunerea legislativa "instituie in premiera instrumente de cenzura a criticilor pe care organizatiile le aduc uneori politicienilor si alesilor publici, prin interdictia organizatiilor de utilitate publica de a derula campanii de (...) opozitie fata de un partid politic sau candidat pentru o functie publica, in care poate fi numis sau ales", o exprimare nefericita care poate duce la interpretari abuzive", mai arata scrisoarea trimisa presedintelui PSD, Liviu Dragnea, presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, premierului Sorin Grindeanu si ministrului Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea.







ONG-urile mai subliniaza ca "expunerea de motive a initiatorului se bazeaza pe informatie eronata, respectiv ca asociatiile si fundatiile de utilitate publica au acces la resurse financiare bugetare in virtutea acestei utilitati publice".





ONG-urile sustin ca, desi au fost organizate sase intalniri sub pretextul dezbaterilor publice, in niciuna dintre intalniri ministerul nu a cerut opinia participantilor cu privire la modificarile aduse de PSD.



Scrisoare deschisa:



Stimați demnitari,

Constatăm cu profundă îngrijorare cum discursul cu privire la organizațiile neguvernamentale din campaniile electorale din 2016 începe să se concretizeze legislativ într-o prigoană a societății civile din România. Am luat act că, sub pretenția creșterii transparenței, propunerea deputatului Pleșoianu de a modifica legislația esențială funcționarii ONG-urilor din România impune poveri administrative inutile și pârghii de control politic al organizațiilor neguvernamentale. Singurele efecte certe ale acestor propuneri de modificare sunt creșterea controlului statului asupra ONG-urilor care funcționează legal în România și descurajarea cetățenilor de la a se mai asocia in organizații neguvernamentale. Menționăm în acest sens cel puțin că modificările propuse:

- Impun organizațiilor un tratament profund discriminator în raport cu restul entităților de drept privat din țară, prin obligativitiatea raportării bianuale în Monitorul Oficial a tuturor surselor de venit și a cheltuielilor, sub amenințarea dizolvării în 30 de zile. Organizațiile neguvernamentale deja sunt supuse acelorași obligații de raportare și acelorași criterii de verificare în raport cu autoritățile fiscale;

- Instituie în premieră instrumente de cenzură a criticilor pe care organizațiile le aduc uneori politicienilor și aleșilor publici, prin interdicția organizațiilor de utilitate publică de a derula “campanii de [...] opoziție față de un partid politic sau candidat pentru o funcție publică, în care poate fi numit sau ales”, o exprimare nefericită care poate duce la interpretări abuzive.

Pe de altă parte, este regretabil faptul că expunerea de motive a iniţiatorului se bazează pe o afirmaţie eronată, pe care o întâlnim din ce în ce mai des în spaţiul public, anume că asociaţiile sau fundaţiile de utilitate publică au acces la resurse financiare bugetare în virtutea acestei utilităţi publice. Reamintim că art.41, lit.b) din OG 26/2000 a fost abrogat prin Legea 246/2005, la iniţiativa unei părți a organizaţiilor semnatare. Temeiul care a stat la baza acestei abrogări este acela că fondurile publice trebuie acordate pe bază de competiţie deschisă de proiecte, şi nu în virtutea unui statut anume.

Având în vedere că propunerea acestor modificări pretinde să aibă la bază transparența, vă solicităm organizarea unei dezbateri publice reale cu privire la această propunere legislativa, mai degrabă decât dezbaterea în procedură de urgență solicitată în Senat. Considerăm ironic și contraproductiv înțelesul dezbaterii publice utilizat de Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social, care a organizat nu mai puțin de șase întâlniri cu ONG-urile (doar în

București, în plus față de altele organizate în țară) despre dorințele acestora din urmă cu privire la modificarile OG 26 , în perioada 11 aprilie - 19 mai 2017. Cu toate acestea, în niciuna dintre întâlniri, ministerul nu a cerut opinia participanților cu privire la modificările propuse de PSD, prin intermediul domnului Pleșoianu, deși Senatul a solicitiat avizul Guvernului pe aceste modificări, încă din 28 martie 2017.

Stimați demnitari,

Ne aflăm la un moment de cotitură. Autoritățile României trebuie să decidă dacă, în raport cu societatea civilă, se alătură principiilor care au fundamentat și întrețin funcționarea Uniunii Europene sau, din contră, se raliază guvernării de tip rusesc ori ungar, prin care ONG- urile sunt aruncate într-o situație de dizidență.



Așteptând cu real interes decizia dumneavoastră,

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

ActiveWatch

APADOR-CH, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, Comitetul Helsinki Asociația pentru Relații Comunitare

Centrul de Resurse Juridice

Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi

Centrul pentru Inovare Publică

Centrul pentru Jurnalism Independent

Centrul pentru Legislație Non-Profit

CeRe – Centrul de Resurse pentru participare publică

Expert Forum

Federația Asociațiilor de Părinți care au Copii cu Dizabilități (10 organizații membre) FONSS - Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (27 organizatii membre)

Fundația Alături de Voi România

Fundația pentru Parteneriat

Funky Citizens

Institutul pentru Politici Publice