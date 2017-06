Profesorii din Cluj anunta ca pe 12 iunie vor intra in greva. Protestul ar urma sa afecteze examenul de Bacalaureat

Aproximativ 3.000 de profesori din invatamantul preuniversitar clujean ar urma sa intre in greva generala in 12 iunie, a anuntat presedintele Sindicatului Liber din Invatamantul Preuniversitar Clujean, Lucia Cojocaru, potrivit News.ro. Protestul ar urma sa afecteze desfasurarea Bacalaureatului, in cazul in care solicitarile cadrelor didactice de ordin financiar nu vor fi luate in calcul.









Greva, care ar urma sa aiba loc in 12 iunie, la ora 8.00 si ar duce la anularea probei de competente digitale din cadrul Bacalaureatului, a fost aprobata in toate judetele in care federatia are reprezentanti, a explicat Cojocaru pentru News.ro.





"Din ceea ce stiu, este vorba despre aproximativ 3.000 de profesori in judet care vor intra in greva. Din comunicarile cu colegii stiu ca greva va fi in toate judetele din tara unde avem reprezentanti. Sigur ca greva ar afecta si examenul de Bacalaureat in conditiile in care in data de 12 este programata proba de competente digitale. Suntem deschisi la negocieri si raspundem si daca suntem solicitati la 12 noaptea sau la patru dimineata", a explicat Lucia Cojocaru, presedinte S.L.I.P.C.





Potrivit documentului semnat de presedintele si vicepresedintele SLIPC, profesorii sunt nemultumiti de pozitionarea salariatilor de invatamant in partea inferioara a grilei de salarizare, neacordarea majorarii de 20% anuntata in programul de guvernare, lipsa din bugetul pe 2017 a sumelor necesare pentru plata sentintelor judecatoresti, neadoptarea de catre Parlament a initiativei legislative care priveste posibilitatea pensionarii cadrelor didactice cu trei ani inainte de implinirea varstei, fara diminuarea cuantumului pensiei si "modul de calcul abuziv al drepturilor salariale suplimentare pentru personalul din invatamant".