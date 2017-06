Gabriela Firea, despre scandalul de la Consiliul General al Capitalei: Trei ONG-uri cu apucaturi fasciste finantate de Soros / Se dorea probabil linsarea mea

Aceasta a sustinut, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca vinovate pentru incidente sunt "trei ONG-uri finantate de Soros" care au incercat sa "provoace violente"."Cand am vazut ambuscada, eu m-am ridicat si am vrut sa ma retrag, iar tot acest grup violent si agresiv se indrepta spre mine. Deci, eu eram cea vizata. Se dorea probabil linsarea primarului general, dar au fost impiedicati sa ajunga in proximitatea mea. Imi pun intrebarea: mai pot sa vin la serviciu sau trebuie sa umblu cu SPP, bodyguarzi sa ma apere de trei ONG-uri finantate de George Soros? (...)", a spus Firea, citata pe site -ul televiziunii de stiri.Intrebata la daca se gandeste sa isi ia un SPP-ist pentru a-i asigura protectia, primarul Bucurestiului a raspuns: "Probabil ca nu stiu, la un moment dat orice om rezonabil ar face si acest lucru", in conditiile in care oamenii care au incercat sa participe la sedinta "erau foarte violenti"."Se indreptau spre mine, va rog sa va imaginati ce s-ar fi putut intampla", a continuat aceasta.Firea a mai acuzat ca cele trei ONG-uri "s-au transformat in miscari cu apucaturi fasciste" si ca, in conditiile in care detine certificat ORNISS, va solicita informatii legate de aceste incidente.Gabriela Firea a mai spus ca incidentele de joi au legatura cu faptul ca nu doreste sa scoata la vanzare RADET-ul.