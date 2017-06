Laura Codruta Kovesi nu se va prezenta in fata comisiei parlamentare de ancheta. Sefa DNA motiveaza ca are de partea ei o hotarare a CSM si o decizie a Curtii Constitutionale

"Va comunic faptul ca, la data de 24 mai 2007, plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat ca ", se arata in adresa trimisa de Laura Codruta Kovesi comisiei parlamentare.Sefa DNA invoca de asemenea si o hotarare a Curtii Constitutionale din 1994, conform careia "dispozitiile din regulamentele interne ale Senatului sau Camerei Deputatilor care prevad obligativitatea persoanelor citate de a se prezenta la comisia de ancheta sunt neconstitutionale": "Fata de aceste aspecte, va comunic faptul ca nu ma voi prezenta in data de 14 iunie 2017 la sedinta comisiei de ancheta."Presedintele comisiei parlamentare de ancheta, senatorul PSD Mihai Fifor, afirma, in urma cu o zi, ca Laura Codruta Kovesi este asteptata miercurea viitoare in fata comisiei.Deputatii au adoptat pe 9 mai, cu 171 voturi "pentru", 98 de voturi "impotriva" si o abtinere, un Proiect de Hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor, care prevede ca persoanele care sunt citate la audieri in cadrul comisiilor de ancheta sa fie obligate sa dea curs invitatiei, in caz contrar existand posibilitatea ca acestea sa fie acuzate de ascunderea unor date necesare pentru aflarea adevarului.