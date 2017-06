Ad-Astra solicita Ministerului Cercetarii si Inovarii sa dea exemple de tari unde cercetatorii straini sunt eliminati din procesul de evaluare a proiectelor de cercetare

Asociatia cercetatorilor romani din intreaga lume, Ad Astra, solicita secretarului de stat din cadrul Ministerului Cercetarii si Inovarii (MCI), Lucian Georgescu, sa ofere exemple de tari in care se prioritizeaza folosirea evaluatorilor autohtoni si de agentii de finantare care solicita evaluatorilor avize din partea institutiei la care activeaza, dupa ce oficialul ar fi spus ca aceste practici nu sunt iesite din comun la nivel international.





"Concret cerem: exemple de tari, din randul celor cu traditie in domeniul cercetarii si dezvoltarii, in care se prioritizeaza folosirea evaluatorilor autohtoni; exemple de agentii de finantare care solicita evaluatorilor avize din partea institutiei la care activeaza. In cazul in care astfel de exemple exista, solicitam MCI sa faca trimitere la respectivele acte normative sau pachete de informatii", arata un comunicat de presa al membrilor Asociatiei Ad-Astra, care sustin ca statele cu performante de varf in domeniul cercetarii nu solicita potentialilor evaluatori avize din partea institutiile la care activeaza.





Potrivit Ad-Astra, Lucian Georgescu, secretar de stat in cadrul MCI, a declarat in 31 mai, pentru Adevarul: "...Criteriile pe care noi le aplicam in privinta procesului de selectie corespund cu ceea ce se intampla si in alte tari din Occident. Cat despre ceea ce sustin cei de la Ad-Astra, cu privire la avizul pe care il solicitam evaluatorului din strainatate din partea institutiei unde activeaza, nu mi se pare iesit din comun. Acest aviz trebuie sa fie prezentat atat de cercetatorii romani, cat si de cei din strainatate. In momentul in care acesta nu poate sa obtina documentul, inseamna ca respectivul nu lucreaza, de fapt, la institutia respectiva sau ca este ceva in neregula cu activitatea acestuia".





Intr-un comunicat de presa difuzat pe 30 mai, Ad Astra a cerut boicotarea evaluarii proiectelor nationale de cercetare si a atras atentia ca "Articolul 4(3) al Actului aditional nr. 10/2017 din 27.03.2017 incheiat intre MCI si UEFISCDI introduce in mod explicit si deliberat o preferinta nationala in privinta evaluatorilor, precum si criterii ierarhice de selectie, in contradictie cu Strategia Nationala de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 2014-2020, care prevede ca obiectiv specific ``Sustinerea aspiratiei catre excelenta in cercetarea la frontiera cunoasterii prin internationalizarea cercetarii din Romania, evaluare internationala [...]``".





Cercetatorii straini au fost exclusi de la evaluarea proiectelor stiintifice romanesti, iar cercetatorii romani care lucreaza la universitati straine au fost eliminati din consiliile stiintifice nationale, potrivit unui act aditional la contractul de finantare pentru servicii de conducere programe si componente de program din cadrul Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare.