Scandal la Consiliul General al Capitalei. Mai multi cetateni nu au fost lasati sa participe la sedinta. Gabriela Firea acuza ca cetatenii au intrat ilegal, condusi de doi consilieri USR, si ca trei politisti au fost raniti

Sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti a fost intrerupta, joi, dupa ce mai multi reprezentanti ai societatii civile nu au fost lasati sa participe la sedinta. Potrivit primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, doi consilieri ai USR ar fi incercat fortarea introducerii in sala a mai multor cetateni.

Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a declarat, la Antena 3 , ca totul parea foarte normal, iar sedinta de consiliu era in momentul prezentarii ordinii de zi, cand s-a auzit foarte mult zgomot, iar doi consilieri ai USR impreuna cu aproximativ 20 de cetateni si reprezentantii a doua trusturi de presa au incercat sa intre cu forta in sala. Ba, mai mult, potrivit acesteia, trei politisti locali au fost loviti cu un obiect contondent, motiv pentru care a fost necesara solicitarea serviciului Ambulantei.





"Este incredibil sa se intre cu forta, am respectat intru totul legislatia in vigoare (...) Toti cei care erau in sala au solicitat sa participe. (...) Erau 30 de persoane care s-au inscris prin e-mail, cetateni care au solicitat sa aiba acces", a spus Firea, potrivit careia imbulzeala a fost creata de doi consilieri ai USR, impreuna cu un ONG afiliat formatiunii politice.





"Consilierii USR au facut numai scandal, nu numai ca nu propun proiecte, se opun propunerilor celorlalti consilieri", a mai spus primarul general care a anuntat ca va face plangere penala.





Pe de alta parte, in imbulzeala creata la intrarea in sala de sedinta, persoanele strigau ca erau si ei inscrisi pe lista de participare la sedinta.

"Avem dreptul de a intra in sala de sedinte. Dumneavoastra incalcati legea, au strigat o parte din oamenii tinuti in fata usii inchise", a strigat o femeie din grupul celor care au venit sa participe la sedinta CGMB, potrivit News.ro.

Doi politisti locali ar fi fost preluati de SMURD si internati la spital cu multiple traumatisme, potrivit Antena 3. In acest caz, Politia a deschis dosar penal, iar cei care au iscat scandalul ar fi cercetati pentru ultraj.Sedinta a fost reluata dupa aproximativ jumatate de ora, fiind condusă de Orlando Culea.