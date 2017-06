​Vizita lui Iohannis in America, ziua 3: Ancora transatlantica de securitate

Alaturi de delegatia oficial formata din consilierii prezidentiali Bogdan Aurescu si Adrian Muraru si directorul SRI Eduard Hellvig, presedintele a avut in agenda de miercuri participarea la dezbaterea organizată de influentul think - tank conservator Heritage Foundation cu tema "După 20 de ani: relevanţa Parteneriatului Strategic dintre România şi SUA în actualul context internaţional şi de securitate", urmata de intalnirea cu comunitatea romana la Ambasada din Washington, organizata seara.Intr-un Washington incalzit de soarele blind de iunie, Iohannis a tinut la Heritage Foundation un discurs centrat pe doua idei principale. Prima - Romania vede parteneriatul strategic cu SUA drept principala ancora de securitate. A doua - Romania e un stat loial UE, dar respinge incercarile de fisurare a relatiei cu SUA si e gata sa joace rolul unui cap de pod intre cele doua blocuri politice."Romania ramane un membru UE credincios relatiei trans-atlantice, o pozitie care s-ar putea dovedi si mai importanta acum, dupa ce Marea Britanie a decis sa paraseasca UE", a spus Iohannis in discursul de la sediul Heritage Foundation, sub ochii preşedintele organizaţiei, Edwin Feulner, care l-a provocat pe Iohannis sa vorbeasca despre lupta anticoruptie si angajamentul politic al Romaniei de a aloca 2% din PIB pentru aparare.Iohannis a ridicat manusa si a urmat o pledoarie pentru valorile statului de drept si justitie. "Uneori auzim voci din public ca lupta anticoruptie e prea mult, aduce prea multa nervozirate in dezbaterea publica. Unii spun ca e ideea presedintelui sau a unor politicieni sau a unor diplomati (uitandu-se sugestiv la ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm). Dar nu e asa. E vitala pentru romani, pentru mediul economic, pentru clasa politica, pentru viitorul democratiei. E o lupta grea, dar e absolut necesara", a spus Iohannis in dialogul cu Feulner.Rusia nu putea lipsi dintr-un discurs despre securitate: Iohannis a evocat incercarile Kremlinului de a-si extinde prin forta sfera de influenta, spunind apoi ca "parteneriatul strategic cu SUA e garantia ca Romania nu se va mai intoarce la o anumita sfera estica de influenta".Citeva ore mai tirziu, in discursul de la Ambasada in fata a circa 200 de romani, Iohannis avea sa reia reverenta in fata rolului decisiv al SUA in crearea profilului Romaniei moderne: "Ati reusit sa razbiti intr-o societate extrem de competitiva, asa cum imi doresc sa fie si Romania, o societate care a dezvoltat o cultura a succesului bazata pe munca, talent, onestitate si - foarte important, integritate".Alaturi de ambasadorul George Maior si de Carmen Iohannis, presedintele a ascultat imnul, si-a tinut discursul si a stat de vorba cateva zeci de minute cu romanii veniti sa-i spuna doleantele, sa-i transmita idei de implicare sau, pur si simplu, sa-l vada. Intr-un colt al ambasadei, diplomatii romani, storsi de efortul de a aranja o vizita la cel mai inalt nivel la mai putin de sase luni de la inceperea mandatului lui Donald Trump, se aratau multumiti de rezultatele de pina acum."Eu im doresc foarte mult sa avem un prim contact foarte bun cu presedintele Trump. Vreau sa il conving ca impreuna sa facem Parteneriatul Strategic mai solid, mai profund. Cu siguranta vom discuta despre problemele de securitate de pe flancul estic (al NATO-n.red.), dar si despre probleme economice", a prefatat Iohannis intilnirea de vineri cu liderul de la Casa Alba. O intilnire care va avea loc pe fondul controverselor interne pe tema presupusei implicari a Rusiei in alegerile americane, un subiect care ii mineaza agenda lui Trump si atrage toata atentia ziaristilor americani. Un singur exemplu: CNN are de doua zile pe ecran un cronometru care masoara orele, minutele si secundele pina la audierea in Congres a fostului sef FBI, James Comey.: Iohannis se afla intr-o vizita de cinci zile in SUA. Luni, Iohannis a primit distincția „Light Unto the Nations” din partea Comitetului Evreiesc American (American Jewish Committee - AJC). Marti, presedintele a participat la ceremonia depunerii unei coroane de flori la Cimitirul Militar Arlington si a avut apoi o intilnire cu seful CIA, Mike Pompeo, la care a fost insotit de ambasadorul George Maior si seful SRI, Eduard Hellvig. Joi, presedintele va avea intilniri in Congres: cu președintele pro-tempore al Senatului, Orrin Hatch, și cu alți membri ai Senatului SUA, cu membri ai Romanian Caucus - grupul românesc din Congres și cu membri seniori ai Camerei Reprezentanţilor. Vineri, in ultima zi a vizitei, Iohannis se intilneste la Casa Alba cu Donald Trump.