Buzau: Un adolescent de 15 ani s-a inecat intr-un canal de irigatii, unde se afla la scaldat

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau, George Cretu, baiatul de 15 ani se afla la scaldat alaturi de mai multi copii, la un canal de irigatii situat intre localitatile Dulbanu si Glodeanu Sarat.La un moment dat, adolescentul nu a mai iesit la suprafata, iar un prieten a sunat la 112 cerand ajutorul pompierilor.La fata locului s-au deplasat doua autospeciale si o barca de la Detasamentul de Pompieri Urziceni, precum si o autospeciala si o barca de la ISU Buzau, dar si o ambulanta."Avand in vedere ca apa nu este curgatoare iar copiii au indicat exact locul in care inota minorul de 15 ani, pompierii au reusit sa gaseasca foarte repede copilul. Din pacate, acesta a fost declarat decedat in urma manevrelor de resuscitare facute fara succes. Este prima persoana din Buzau care se ineaca la scaldat in acest sezon cald", a declarat Cretu.Trupul copilului a fi dus la morga pentru necropsie.