Presa ceha: Klaus Iohannis, primul lider est-european primit de Donald Trump la Casa Alba/ Presedintele ceh Milos Zeman se va intalni cu Trump abia in septembrie

"Primul din regiune merge la Washington presedintele roman Iohannis, care a luat-o chiar si inaintea polonezilor", titreaza "Hospodarske Noviny" (HN), adaugand ca presedintele ceh inca asteapta o programare la Casa Alba.In articolul semnat de seful sectiei de stiri externe, Martin Ehl, HN scrie ca performanta diplomatica a lui Iohannis are ca baza "parteneriatul extraordinar de strans" construit in ultimii 20 de ani de Statele Unite si Romania.Ziarul ceh aminteste interviul pe care i l-a acordat recent pe aceasta tema ministrul de externe roman Teodor Melescanu, care spunea ca pentru romani apartenenta la NATO si parteneriatul strategic cu Statele Unite "sunt cei doi piloni cei mai importanti ai securitatii" nationale.Statele Unite au in Romania doua baze militare, cea de la Deveselu si cea de la Mihail Kogalniceanu, iar Bucurestiul vrea sa cumpere chiar anul acesta sistemul antiracheta american "Patriot", scrie HN, amintind si ca in iulie un numar mare de militari din multe tari NATO, anume 25.000, din care 11.000 americani, vor participa la exercitii militare in Romania.Cehia, membra in NATO dinaintea Romaniei, a ezitat mult in vremea administratiei lui George W. Bush sa-si dea acordul pentru constructia pe teritoriul ei a componentelor scutului anti-racheta american, iar administratia Obama a lansat apoi alt plan, care nici nu mai conta cu vreun element cehesc.Cehia nu are pe teritoriul sau trupe sau instalatii NATO straine si nici nu se numara, spre deosebire de Romania, printre tarile care se pregatesc sa cheltuiasca cu apararea cel putin 2% din PIB, asa cum cere alianta.Presedintele ceh Milos Zeman, cunoscut pentru simpatiile lui mai ales fata de Rusia si China, spera sa fie invitat la Casa Alba inca din primavara, inclusiv gratie faptului ca fosta sotie a lui Trump, Ivana, este cehoaica. Dar recent presedintia de la Praga a anuntat ca Zeman va merge in Statele Unite "cel mai devreme in septembrie", pentru ca "presedintele Trump mai are de rezolvat inca multe probleme interne si internationale". Potrivit altor surse, Casa Alba i-ar fi promis lui Zeman o invitatie abia pentru aprilie, anul viitor, intr-o convorbire telefonica, dar aceasta sugestie inca nu echivaleaza cu o invitatie oficiala.