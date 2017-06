Mihnea Motoc despre cele trei scenarii ale Comisiei Europene pentru apararea comuna: Avem anul acesta o fereastra extraordinara de oportunitate. Apararea Europeana nu competitioneaza si nu dubleaza NATO

(EPSC) e colaborat cu Federica Mogherini (sefa serviciului extern al UE) si vicepresedintele Comisiei Europene, Jyrki Katainen, pentru elaborarea documentului pus in dezbatere publica de Comisia Europeana.Motoc a vorbit despre propunerea Comisiei Europene de astazi privind cele trei scenarii pentru apararea UE: "Pachetul Aparare adoptat azi de Colegiu e, esentialmente, o viziune si o reflectie despre viitorul Apararii Europene, dar lanseaza in acelasi timp si un Fond European pentru Aparare, respectiv propune legislatie pentru instituirea unui Program de Dezvoltare in Industria Europeana de Aparare. Nu e vorba de trasarea de catre Comisie a unei cai unice. Dimpotriva, sunt propuse cateva scenarii alternative, cu grade de ambitie in crescendo pentru apararea europeana. Se conteaza mult pe stimularea, prin aceasta initiativa, a unei cat mai ample dezbateri publice si cel mai important, pe lideratul Statelor Membre".Fostul ministru ala Apararii spune despre pachetul lansat de Comisiei ca "nu este vorba de o constructie pre- fabricata la Bruxelles, nu se genereaza noi institutii. Apararea este, pana la urma, inerenta si intrinseca proiectului european. Un proiect foarte avansat de Comunitate Europeana a Apararii era foarte aproape de adoptare inca in anii ’60. Acum ce difera e ca de la o logica pan-europeana post-conflictuala, putem si trebuie sa capitalizam perceptia larg consensualizata a riscurilor contemporane, sprijinul opiniei publice europene, pentru a livra mai mult pentru propria noastra securitate. E ceea ce asteapta cetatenii europeni, e ceea ce doresc partenerii nostri deopotriva".Ce se va intampla insa in relatia UE-NATO daca unul dintre cele trei scenarii propuse de Comisie se va materializa? "Exista de acum o intelegere ampla ca Apararea Europeana nu competitioneaza si nu dubleaza NATO, respectiv o convingere ca o Europa puternica (si) securitar inseamna o relatie trans-atlantica chiar si mai consolidata", spune Mihnea Motoc."Sunt bucuros sa ma fi putut racorda, chiar daca spre final, acestor evolutii conceptual-politice vizand apararea europeana si sa mi se incredinteze un rol in consenzualizarea si materializarea viziunii prezentate azi de Comisia Europeana. Maine si poimaine il voi insoti pe Presedintele Juncker la Conferinta la nivel inalt de la Praga, primul eveniment politic major pe linia apararii europene de dupa lansarea Pachetului Aparare”, a mai declarat Motoc pentru HotNews.ro.