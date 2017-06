Romania Libera: Pesedistul Alin Petrache arunca 700.000 de euro din bani publici pe o megapetrecere pentru a marca 10 ani de la infiintarea CSM Bucuresti

Citeste integral articolul pe Romania Libera

Potrivit sursei citate, asa se face ca, la un eveniment foarte complex, intins pe cinci zile, cu zeci de artisti in concert plus multe competitii sportive, s-a prezentat un singur ofertant, un consortiu alcatuit din SC Godmother SRL, Bucuresti, reprezentata de Valentin Vacarus, si SC Brigada Creativa SRL, Bucuresti, reprezentata de Adrian Lucian Nica. Cu toata -experienta celor doua firme, o oferta pentru un astfel de eveniment pare imposibil de pregatit in numai 10 zile, avand in vedere cerintele (puncte de vanzare mancare, mese, banci, tribune, suprafete de sport modulare, porti, corturi, laptopuri, hostess, standuri, televizoare, scena de concert, sonorizare, instalatie lumini, paza, precontracte cu artisti, productie publicitate etc.).Mai mult, niciun material legat de activitatile sportive nu va ramane in proprietatea sectiilor CSM.Surse din cadrul clubului sustin ca sectiile sportive nu au fost consultate de catre cei care au facut caietul de sarcini pentru detalii tehnice, astfel incat multe echipamente nu au specificatiile normale pentru sportul respectiv.Suma totala va fi cheltuita prin alocarea initiala de la CSM la sectiile clubului, apoi prin decontarea separata dinspre sectii inspre furnizor. Astfel, se urmareste dispersarea responsabilitatii cheltuirii banului public. Punctele de vanzare alimente/bauturi vor fi predate gratuit unor operatori propusi de furnizor si selectati de beneficiar.