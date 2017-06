[P] Mica publicitate in urma cu un sfert de veac: Gradina Zoologica vinde blana jaguar si "regim burghezo-mosieresc de sorginta mafiota", la doar 100 lei.  Anuntul Telefonic serbeaza 27 de ani printr-o editie speciala

Vezi in articol cateva dintre cele mai amuzante anunturi publicate in mai-iunie 1992

- INVATATI sa inotati In 7 zile. Lectii individuale numai pentru adulti. Cumpar balamale pentru usi batante mari; 66.59.62.

- ROMANIA 1992 - regim burghezo-mosieresc de sorginta mafiota', 100 lei; 69.28.79.

- PERSOANA ilustra vizitez bilunar Romania doresc insotitoare 23-28 ani Rog foto IGALH P. O. BOX 32

- SCHlMB Dacia 1300 fabricata 1988 stare foarte buna pentru tractor VG5G cu remorca. 74 94 21

- OBIECTE lasate in masina dupa Revolutie. Pagubasul sa dea anuntul si numarul de telefon.

- OFER pasapoarte pt.schimb valutar, comision 5 %; 27.85.47, a.m.

- TINERI casatoriti intelectuali seriosi doresc sa ingrijeasca batrin(a) fara mostenitori pt.spatiu; 82.47.64.

- OFER recompensa deosebita pt inlesnire instalare post telefonic, Calea Ferentari 12; tel.73.23.07.

- MUCEGAIUL aparut In locuinta imbolnaveste grav locatarii. Se distruge rapid, ieftin si garantat, 27 26 56

- GRADINA Zoologica vinde blana jaguar argasita, unicat, 130.000 lei. Relatii la tel: 39.23.62, dupa ora 19.

- SOARTA suride numai celor curajosi. Cu 500 cistigati 2.048.000 lei. Curaj! 74.35.26/ 25.42.36, Intre orele 17-21.

- DORESC viza sau chemare in Spania, ofer 100.000 Lei. 78.24.96

- Manager bancar 33/160/55 doresc economista (studenta) 20-25 ani, inteligenta, fascinanta, realista, uluitoare, week-end munte, 66.30.42

- FOTOGRAFII pt. anunturi matrimoniale, tehnica, publicitate, ocazii familiare, reproduceri, developari, executa rapid, autorizat; 25.93.65

- FREZOR 43/174 doresc tanara supla, numai casatorie; 22.46.98

- EU, 40/178, atractiv, charmant, curajos, cu mult succes in meseria mea de inginer si iubitor de muzica, pictura, sport, te cauta pe tine, simpatica, frumoasa si intelegatoare de franceza, engleza. Geo P. OP17, Bucuresti

- CEA mai simpla afacere - sunati-o pe Lucica la telefon 37.15.26, dupa 16''.

- SOLICIT imprumut 200$, tel 17.62.94.

- NICI milioane, nici sute de mii, ci doar 20.000 lei, puteti castiga prin jocul nostru, rapid si cinstit; tel 28.92.64, dupa orele 16''.

- CARE este sensul si rostul vietii pamintesti? Informatie gratuita; Universelle Leben, 9/29 Postfach 5643, D - 8700, Wurzburg, Germania.

- PENSIONARI conducem (pre)scolan, eventual adulti (alte servicii); 75.57.29.

- CAUTAM familie amatoare vacanta rustica (cort, pestera) pe litoralul bulgaresc, zona slabateca (munte, mare); 66.59.62.

- CAUT cuplaj telefonic, Dr.Taberei-Favorit, ofer recompensa; 13.47.09.

- DOMN 36/180 caut partenera cu locuinta 18-35 ani pt.pnetenie, rog foto si'telefon; OP 69 CP 156.

- OFER viza turistica pentru Franta sau Germania. Plata deosebita; 11.80.90

- TE iubesc enorm, Renata Danko! Sint fencit cu tine. Te doresc sotia mea I Laurentiu Buriacu.

In data de 7 iunie 1990, Anuntul Telefonic lansa primul sau numar. A trecut mai bine de un sfert de secol, iar Anuntul Telefonic continua sa fie activ, fiind una din putinele firme infiintate in 1990 si care au reusit sa ramana pe piata, in pofida dificultatilor perioadei de tranzitie.Pentru a sarbatori evenimentul, ziarul reediteaza una din editiile de acum 25 de ani, traditie pornita in urma cu doi ani, la implinirea unui sfert de secol de activitate.Astfel, ziarul de anunturi aflat acum in chioscurile de ziare din Bucuresti este insotit de o editie din iunie 1992 Anunturile din 1992 si-au facut drum si pe internet, unde nostalgicii si curiosii pot rasfoi 3 variante digitale ale unor editii de acum 25 de ani pentru a vedea cum arata societatea romaneasca la 3 ani dupa Revolutia din 1989. Revista le pune la dispozitie si variantele digitale ale editiilor din 1990 si 1991.Platite la litera, trunchiate, inghesuite, anunturile fac o radiografie a societatii romanesti aflate in perioada de inceput a unei tranzitii dificile. Unii oameni isi ofereau serviciile pentru dactilografie, meditatii, menaj, ingrijire copii sau batrani. In cazul acestei din urma oferte, abunda variantele de ingrijire versus mostenire casa.Altii promiteau imbogatire rapida, in schimbul a doar cateva sute de lei, promisiuni de afaceri de success, solutii minune, ba chiar un raspuns gratuit la o intrebare care i-a pus in dificulte pana si pe filosofi: Care este sensul si rostul vietii pamantesti?Nota: Anunturile sunt redate asa cum au fost ele scrise de autorii lor (inclusiv cu greselile de scriere si cu majuscule) si publicate in 1992