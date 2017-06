​Iohannis se intalneste azi cu comunitatea romaneasca din SUA si tine un discurs la un influent think tank conservator

​Corespondenta din Washington

Fundatia Heritage, care organizeaza dezbaterea "20 Years After – The Relevance of the Romanian - U.S. Strategic Partnership in the Current International and Security Context", este unul dintre cele mai influente think tank-uri de orientare conservatoare din SUA. Fundatia e condusa de Edwin J. Feulner.Joi, presedintele va avea intalniri cu membri ai Romanian Caucus - grupul romanesc din Congresul american - si cu membri seniori ai Camerei Reprezentantilor.Marti, Iohannis a avut o intalnire cu seful CIA, Mike Pompeo, si a a depus o coroana de flori la Monumentul Soldatului Necunoscut de la Cimitirul National Arlington.