Gabriela Firea anunta ca l-a demis pe Alin Petrache de la sefia CSM pentru ca voia sa cheltuiasca 500.000 de euro pentru un eveniment "faraonic" al clubului

"Am luat decizia de a-l schimba din functie pe domnul Alin Petrache pentru ca nu accept si nu voi accepta niciodata ca managerul unei institutii din subordinea Primariei Capitalei, chiar daca este ordonator tertiar de credite, sa cheltuiasca banii publici intr-un mod iresponsabil. Intentia de a cheltui peste jumatate de milion de euro pentru un astfel de eveniment faraonic nu se incadreaza in politica actualei administratii. Am alocat anul acesta un buget consistent pentru sustinerea performantelor sportive, insa acest buget trebuie sa fie utilizat judicios si cu responsabilitate", a declarat Firea, conform unui comunicat al PMB.Edilul a semnat dispozitia pentru incetarea detasarii lui Alin Petrache la Clubul Sportiv Municipal Bucuresti, ca urmare a intentiei acestuia de a aloca peste jumatate de milion de euro pentru organizarea evenimentului care marcheaza aniversarea a zece ani de existenta a clubului sportiv, se mai arata in documentul citat.Alin Petrache, 40 de ani, a fost numit la conducerea clubului CSM Bucuresti in vara anului trecut, dupa ce si-a dat demisia din functia de presedinte al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, in urma rezultatelor slabe obtinute de delegatia Romaniei la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro.