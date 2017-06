A fost lansata o platforma civica impotriva modificarii Constitutiei privind redefinirea familiei. Miscarea cere oprirea rederendumului

egalitatea in drepturi si libertati intre toti cetatenii, fara discriminare;

respectul pentru libertatea si demnitatea umane;

dreptul fiecarei persoane la viata privata si de familie;

solidaritatea intre toti cetatenii, valoare fundamentala a societatii noastre;

dreptul femeilor de a decide liber asupra propriului corp si de a se implini prin educatie, profesie si prin propriile alegeri legate de viata de familie;

accesul femeilor si al barbatilor la drepturi sexuale si reproductive,

dreptul copiilor si tinerilor de a beneficia de o educatie umanist-rationala, accesibila tuturor;

dreptul la sanatate al copiilor si tinerilor;

apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana, cu toate drepturile si indatoririle ce decurg din aceasta si cu asumarea valorilor ce stau la baza UE.

Platforma face un apel catre clasa politica, decidentii politici si institutiile responsabile. Mai mult, se incearca o solidarizare civica pentru a sustine valorile democratice, universalitatea drepturilor omului si destinul european al Romaniei in fata atacului urii, al discriminarii si al agresivitatii.Totodata, cetatenii si organizatiile care reunesc platforma isisi precizeaza ca "cele mai mari amenintari la adresa acesteia sunt: saracia si coruptia; distrugerea statului de drept; inegalitatile; lipsa de unitate, solidaritate, respect si incredere reciproca; violenta in familie;accesul limitat la locuire si servicii medicale adecvate; mortalitatea materna si infantila ridicata; absenta accesului egal la educatie de calitate, inclusiv insuficienta creselor si a gradinitelor; lipsa locurilor de munca".De asemenea, miscarea isi afirmasi isi exprima convingerea ca "acestea se pot manifesta pe deplin doar daca sunt respectate intru totul drepturile omului".Platforma este deschisa in continuare pentru a primi sustinatori si membri, pornind de la manifestul in care si-a sintetizat viziunea si care este deschis spre a fi semnat de ONG-uri si cetateni. Semnaturile din partea cetatenilor si a organizatiilor pot fi trimise pe adresa semneaza@platformarespect.ro.