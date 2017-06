Modele de reformare a scolii romanesti - Bursele Superscrieri/BRD ofera 6.000 de euro pentru proiecte jurnalistice despre educatie

Parteneriat Media

Fundatia Friends For Friends si BRD - Groupe Societe Generale ofera trei burse jurnalistice a cate 2.000 de euro pentru documentarea acestei tematici.Cea de-a treia editie a programului Bursele Superscrieri/BRD isi propune sa scoata la iveala acele modele pozitive care pot avea un impact asupra educatiei si un potential de reformare a sistemului, din interior.Poate castiga o bursa Superscrieri/BRD orice autor din Romania - indiferent ca este profesionist sau amator, jurnalist sau blogger, se exprima prin cuvant sau prin imagine, publica pe platforme traditionale ori exclusiv in mediul digital. Organizatorii incurajeaza proiectele complexe, realizate de echipe autor + fotoreporter/artist vizual.Propunerile de proiecte vor fi evaluate de un juriu format din jurnalisti - Emilia Sercan (Pressone), Florin Negrutiu (Republica.ro), Mona Dirtu (MondayMemo), Sorana Stanescu (Decat o Revista) si Teodor Tita (Dilema Veche).Pe langa finantare, bursele vin la pachet cu o latura de sprijin editorial, prin Seminariile Superscrieri si un program de mentorat, ambele sustinute de Mona Dirtu. Seminariile sunt intalniri de bune practici care se desfasoara pe parcursul a doua zile intensive si au ca scop profesionalizarea jurnalistilor din noua generatie (deschise bursierilor, dar si altor autori). Programul de mentorat, gandit ca o serie de sedinte de redactie, este dedicat proiectelor selectate, dar va include pana la inca trei proiecte inscrise, pe care autorii vor sa le continue in afara burselor.Primele doua editii ale Burselor Superscrieri/BRD au avut ca rezultat douasprezece materiale care radiografiaza sistemul de educatie din Romania. Daca la editia de anul acesta se urmaresc aspectele pozitive si solutiile de schimbare a sistemului, cele sase materiale publicate in 2016 au urmarit disfunctionalitati ale acestuia:"Afinitatea noastra pentru Bursele Superscrieri defineste tipul de angajament pe care il avem fata de societate, acela in care incercam sa contribuim la rezolvarea unor probleme si dileme reale. Educatia din Romania are nevoie de jurnalisti pregatiti si atenti la nevoile reale ale domeniului, pentru care conteaza mai mult importanta subiectului si impactul asupra scolii si mult mai putin calitatea de fapt divers sau un anumit numar de clickuri", a spus Flavia Popa, Secretarul General al BRD.Aplicatiile pentru editia curenta sunt deschise pana pe 9 iunie, iar formularul de inscriere, precum si alte detalii depre program, pot fi accesate pe site-ul FFFF: www.ffff.ro/bursele-superscrieri.Printre sustinatorii programului Bursele Superscrieri/BRD se numara: HotNews, Beau Monde, Cosmopolitan, National Geographic, Sapte Seri, Republica.ro, IQads, Decat o Revista, SCENA9, UrbanKid, The Institute, Igloo, Centrul pentru Jurnalism Independent, RISE Project, Think Outside The Box, Romania Pozitiva.Ne directionam toate eforturile si energia sa sustinem creativitatea practica, dezvoltand proiecte si instrumente care sa ii ajute pe oameni sa isi descopere potentialul creativ.Printre proiectele FFFF: Creative Fitness Studio - gym de antrenare si dezvoltare a creativitatii prin exercitii si experiente creative de grup (Atelier de Creative Writing pentru companii/organizatii), Biblioteca FFFF - peste 1600 de carti utile profesionistilor implicati in industrii creative, Policlinica de Marketing si Comunicare pentru ONG-uri, proiectul In a Relationship dedicat liceenilor si, nu in ultimul rand, Superscrieri (Premiile Superscrieri, cartea Superscrieri, Bursele Superscrieri pe domenii de interes social si Seminariile & Masterclass-ul Superscrieri).