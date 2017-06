Tudorel Toader: Se va stabili un prag valoric "rezonabil" pentru abuzul in serviciu dupa dezbateri cu specialisti

"Asteptam intai decizia Curtii, motivarea ei integrala (...), dupa care vom face dezbateri cu profesionistii dreptului, cu societatea civila, pentru a vedea care poate fi pragul acela rezonabil, de natura sa puna de acord prevederile din Codul penal cu decizia Curtii Constitutionale. (...) Din ce rezulta citind comunicatul Curtii, se va pune un prag, pentru ca se vorbeste de o obligatie a legiuitorului primar sau delegat", a declarat ministrul Justitiei.El a explicat ca cele doua urmari ale infractiunii de abuz in serviciu - prejudiciul si vatamarea intereselor legale - sunt "lucruri diferite"."Abuzul in serviciu are doua urmari alternative, cand fapta produce o paguba, pe de o parte, sau cand fapta produce o vatamare intereselor legale, pe de alta parte. In ipoteza examinata de Curte s-a avut in vedere producerea unei pagube. Vatamare este altceva, o urmare alternativa, nu are legatura cu decizia", a spus Tudorel Toader.Intrebat daca punerea in acord a legislatiei cu decizia Curtii Constitutionale se va face prin proiect de lege sau ordonanta de urgenta, ministrul a raspuns ca nu s-a luat inca o decizie in acest sens."Vedem decizia (motivarea deciziei CCR - n.r.), ne consultam si stabilim calea legala de urmat", a precizat Toader.Ministerul Justitiei a anuntat in urma cu o zi, printr-un comunicat de presa, ca urmeaza sa fie reconfigurat continutul infractiunii de abuz in serviciu prin consacrarea unui prag valoric, ca urmare a deciziei pe care Curtea Constitutionala a Romaniei a dat-o in cazul exceptiei de neconstitutionalitate invocate de Bombonica Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea.