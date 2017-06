Judetul Buzau: Un copil de 4 ani a murit dupa ce a atins cablul unei masini de spalat

Un copil de patru ani din satul buzoian Manastirea, orasul Patarlagele, a murit electrocutat dupa ce, in timp ce se juca, a atins cablul de alimentare al unei masini de spalat, aflata in functiune, informeaza News.ro.

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, Mihail Draghiciu, incidentul s-ar fi produs, din primele date, in momentul in care copilul in varsta de patru ani s-ar fi jucat si , nesupravegheat, s-a apropiat de masina de spalat, aflata in functiune in acel moment. Copilul ar fi atins cablul de alimentare al masinii de spaplat, moment in care s-a electrocutat.

Parintii sai au incercat sa-l salveze, dupa care au chemat ambulanta. Cand medicii de la Ambulanta au ajuns la locuinta buzoienilor, l-au gasit pe micut in stop cardio-respirator. Cadrele medicale au inceput de urgenta manevrele de resuscitare, insa fara succes, copilul fiind declarat decedat.

IPJ Buzau a deschis o ancheta in urma acestui incident pentru a stabili exact ce s-a intamplat si daca va fi cineva tras la raspundere pentru moartea copilului.