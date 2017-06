VIDEO Nicusor Dan despre demisia din USR: Nu poti sa activezi intr-un partid care are o pozitie oficiala in contradictie cu convingerile tale intime/ PLUS: Cine va avea ultimul cuvant  in USR pe tema familiei traditionale

Interviu HotNews.ro

De ce a apelat Nicusor Dan la solutia demisie la cateva spatmani dupa ce a fost ales din nou liderul partidului si cum raspunde la acuzatia ca incearca sa-si impuna pentru a doua oare punctul de vedere prin santaj politic.

In momentul de fata ea si-a produs efectele.Am inaintat-o filialei locale a sectorului 6 si biroul local a luat cunostinta de ea.Deci a fost o decizie...N-a fost o simpla decizie. A fost o pozitionare ideologica, in interpretarea mea. Acest partid a pornit ca un partid in care s-au regasit si progresisti si conservatori, bineinteles sub o umbrela de partid pro-european, pe foarte multe din valorile care ne unesc, cu mici contradictii la definitia femiliei, progresisti vs conservatori. Prin aceasta decizie, partidul se plaseaza ca partid progresist. Deci, este o limitare a publicului catre care el se adreseaza. Deci a fost o decizie a Biroului National care s-a pozitionat in felul asta.Decizia asta, in opinia mea, este gresita din trei puncte mari de vedere. Primul dintre ele este ca duce dezbaterea publica catre o tema nesanatoasa, adica traditie vs modernism/progresism si pentru Romania are riscul sa faca din aceasta tema principala a dezbaterii publice. Adica, nu cine fura vs cine nu fura, ci cine apara traditiile fata de elemente progresiste. In peisaul asta, USR-ul care fusese pana acum in opozitie cu partidele vechi, partidul anti-coruptie prin excelenta si partidul care apara statul de drept, va deveni partidul drepturilor minoritatilor, asa va fi el catalogat.Ca sa va raspund la intrebarea asta trebuie sa ne intoarcem la cum s-a contruit USB-ul si mai apoi USR-ul. Pentru ca a fost din pacate, din viteza, nu am formalizat chestiunea asta, dar a fost o intelegere verbala pe care am exprimat-o inclusiv la congrese ale USB-ului, in care am spus ca exista aceste teme, foarte putine, intime, pe care partidul nu se pronunta tocmai pentru a nu face din membrii sai o categorie I si categoria II. Asta vine din istoria USB/ USR, cum am spus din viteza n-a facut mai multe lucruri cum ar fi sa trecem explicit lucrul asta in statut. Eu am garantat pentru oamenii care au venit la mine si au vazut ca exista o majoritate progresista in partidul asta, am garantat pentru ei ca exista loc pentru ei in partidul asta...Era o vreme in care relatiile astea nu erau foarte bine definite, era momentul de evervescenta. Eu le-am garantat cu titlu personal, de asta demisia e cu titlul personal. Am spus, e loc pentru voi in partidul asta.Repet, a fost un lucru pe care eu l-am considerat subinteles. In momentele in care eu mergeam prin tara si spuneam cum va fi USR-ul, spuneam inclusiv asta. Ca in acest partid sub umbrela valorilor europene e loc si pentru progresisti, si pentru conservatori.Nu, exista niste chestiuni pe care partidul va lua decizii, pe taxe, pe orice fel de subiect, pe locuinte sociale, pe porturi pe tot ce vreti dvs. Aceasta insa este o chestiune care pentru persoana este sensibila, tot ce tine de familie, de religie. Nu poti sa activezi intr-un partid care are o pozitie oficiala in contradictie cu convingerile tale intime. Asta este crezul pe care l-am avut cand am cerut oamenilor sa se inscrie in partid. Pe noi ne-au votat si progresisiti si conservatori.Da, dar faptul ca noi suntem azi in Parlament se datoreaza si unora si altora. Nu putem sa venim acum sa spunem noi am devenit brusc un partid progresist, cand in campanie noi am spus ca e loc si pentru unii si pentru altii.Programul cu care eu am candidat la congresul de acum trei saptamani s-a referit la aceasta chestiune. In discursul meu m-am referit explicit la faptul ca in USR trebuie sa fie loc si pentru progresisiti, si pentru conservatori care deja lucrasera impreuna pe legi civile. Pe de alta parte am spus ca peste un an si jumatate acest partid va avea un program complet, si in baza programului complet care tine seama de date concrete pe care sa spunem foarte onest in momentul asta nu le avem, in baza acestui program putem sa definim ceea ce suntem. Deci am fi avut nevoie doar de putin timp pentru ca lumea sa inceapa sa inteleaga cine suntem.Eu sunt adeptul pragmatismului. Daca noi am fi inceput USB/USR cu o dezbatere doctrinara.... Cred ca in premiera va spun ca in anii 2000 am fost intr-un grup care voia sa faca un partid politic.Era o asociatie ATAC, mai era o asociatie care era a studentilor de la stiinte politice, ne-am intalnit o data. In fine, a fost o chestiune de tinerete, asa. Lucrul peste care n-o sa treci niciodata este doctrina. Ar fi fost asa de multe discutii despre cine suntem noi cu adevarat ca n-am fi facut niciodata in mod pragmatic partidul asta. N-am fi trecut prin alegeri, n-am fi obtinut locuri in consilii si in Parlament.Pe 1 iunie, organului competent care doar sa ia act de ea, biroul local al sectorului sase, care a luat act de ea.Ea exista, e efectiva.Eu pot, ca orice om din tara asta, sa fac o cerere de inscriere in USR.In conditiile in care partidul redevine un partid mixt, in care nu exista prevalenta intre progresisti si conservatori.: Pana una alta este convocat pe 17 iunie Comitetul Politic, care este organismul superior, dintre Congres si Biroul National.: Da, inclusiv sa spuna daca Biroul National a avut competenta sa se pronunte pe subiectul asta. Exista o impartire de atributii intre Biroul National si Comietetul Politic.Revin, oricum va fi un Congres. Decizia finala o va lua Congresul. O sa fie stabilit la acest Comitet Politic de pe 17 iunie.Eu am aceasta speranta, dar este o decizie pe care trebuie sa o ia un for reprezentativ al USR. Daca decizia va fi altfel decat cred eu ca trebuie sa fie, nu-i nici o suparare. Acest proiect trebuie sa mearga in directia pe care majoritatea oamenilor lui o vor.Este o decizie pe care orice membru din partidul acesta poate sa o ia. Vreau sa spun ca daca un om s-a inscris intr-un partid care se vedea a fi progresist si conservator laolalta si partidul devine la un moment dat progresist, orice om din partidul asta are dreptul sa ramana in directia in care el a mers la inceput.Deloc, deloc. Deloc, deloc.Am aparut la dvs si am spus sunt membru al acestui partid...Da, dar am spus ca ma supun deciziei majoritatii.Pentru ca este o chestiune de onoare, cum am spus, este un partid care a pornit cu niste promisiuni pe care acum le incalca. In cazul Ciolos a fost o optiune politica. Eu am considerat ca nu e oportun, majoritatea a considerat ca e oportun. Am iesit public si am spus ca majoritatea are dreptate.Nu, este o decizie individuala pe care domnul Ciolos trebuie sa o ia, continui sa spun ca nu a existat o decizie de a se interzice accesul in USR.Da.Da.: Exact.Este o initiativa perfect legitima, este prevazuta in statut, in momentul in care sunt 200 de membri ai partidului care cer refrendum intern pe o tema el trebuie organizat.Din punct de vedere statutar, putere de decizie mai mare o are Comitetul Politic, insa fiind vorba de expresia tuturor membrilor aceasta decizie prevaleaza si va fi greu pentru orice for din partidul asta, inclusiv pentru Congres, sa intoarca rezultatul acestui referendum.De fapt asta va fi, da. Asta va fi.Exact. Exact.Da, asa cum am spus. Exista in societate forte reformiste, pro-europene care sunt impartite de un subiect intim, de constiinta, de familie, si eu as vrea si unii si ceilalti sa fie publicul USR.Nu, este singurul subiect care divide.O sa va raspund ca analiza nu a fost facuta. Pe analiza asta exista un element ideologic, exista un element de practica, pragmatic, de cum functioneaza institutiile statului care colecteaza taxele, exista un element macro-economic. Cel tarziu pana la sfarsitul anului viitor, cand veti avea programul complet al USR, veti avea un raspuns complet la aceasta chestiune.Este o dezbatere pe care nu am avut-o in USR, dar pot sa anticipez ca pe chestiunea asta o sa fie o pozitionarea impotriva interzicerii avorturilor.A fost o initiativa personala, pe care nu multa lume o impartaseste.In afara de chestiunea familiei, eu nu vad o alta tema sensibila pe care USR sa nu se pronunte.A fost o eroare pe care eu am facut-o cand am calificat o relatie personala, la Adevarul Live. Nu trebuie sa o fac, in rest institutional am discutat cu Clotilde Armand tot timpul asta.Institutionala.Am facut o data o greseala, n-o sa o mai fac.Fara indoiala ca nu, ce garantie mai mare decat faptul ca a trecut un an si jumatate si n-am folosit asta niciodata. Insa pe acest subiect m-am exprimat constant, am avut o intalnire la Sibiu in ianuarie, am spus, cel mai mare pericol pentru USR este sa escaladeze aceasta tensiune. Tensiunile pe care le-am avut cu Clotilde Armand vin din faptul ca ea s-a pozitionat si parea ca antreneaza imaginea partidului pe subiectul asta. Deci a existat o singura tema care a avut un potential mare de a rupe si USR-ul si publicul lui in doua si constant, vehement am fost pentru unitate fata de acest subiect diviziv.Cred ca subiectul politic la zi este legea salarizarii si faptul ca in sfarsit se adevereste ce am spus noi inca din campania electorala cand am vazut programul PSD si am spus ca e nerealist. Exista o disputa tehnica intre ministru muncii si ministrul finantelor, unul spune vrem sa dam salariile astea si celalat spune nu avem bani la buget. Tot PSD-ul in ansamblu si ALDE sunt vinovati de aceasta situatie politica.Asta e dovada de iresponsabilitate, si cel putin azi in comisia de munca din Camera Deputatilor colegii mei au plecat sa ceara demisia ministrului muncii. Nu poti sa te angajezi sa duci toata societatea intr-o dezbatere fara sa stii de la inceput daca ai sau nu bani.Nu m-am intalnit. La grupul parlamentar am primit in cutia postala o scrisoare sau doua de la ei, asa cum au primit toti parlamentarii.Nu cunosc nici un lider de la Coalitia pentru Familie.Dincolo de asta, este un subiect care iata divizeaza societatea.Este un raspuns pe care eu l-am dat foarte foarte des in august 2016, in septembrie 2016 in diferite locuri din Romania: daca cu un an in urma v-as fi spus ca exista sansa ca un partid nou sa intre in Parlament, ati fi considerat asta un lucru bun? Si oamenii spuneau, da, un lucru exceptional. Pai exact in situatia asta suntem: putem sa intram in Parlament, sa avem o reactie pertinenta si pe legile speciale, si pe legea gratierii si pe tot ce inseamna stat de drept, cu un cost: nu avem timp sa contruim o doctrina acum. Asta este raspunsul pragmatic pe care l-am dat si pe care-l dau. Eu sunt constient ca USR-ul, tocmai ca a avut un oarecare succes, este proiectia partidului ideal pentru foarte multi oameni. Trebuie doar sa avem rabdare cu el pentru ca el sa devina ceea ce si-a propus.Pana in acest moment, ei au putut sa lucreze impreuna. Si asa cum v-am spus, daca i se da USR-ului un interval suficient sa-si elaboreze programul complet – un an si jumatate am spus eu – vom avea acel partid pe care-l visam cu totii.Evident, de membrii USR in ansamblul lor.Aaa...de USR in ansamblul lor.E o decizie tehnica, dar fie ca ea se va exprima in referendum sau la Congres, ea va expune vointa majoritatii USR de a continua intr-o directie sau alta.